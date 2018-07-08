خبرگزاری مهر، گروه استان ها: سال‌هاست که رهبر معظم انقلاب اسلامی با استفاده از شعار سال جاری، تکیه بر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی را به همگان تاکید می‌کنند. اکنون ملت بزرگ ایران به این باور رسیده اند که کور کردن چشم طمع دشمن تنها با تحقق این شعارها عملیاتی می‌شود، بنابراین اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در جای جای این کشور پهناور رنگ به خود گرفته است و ایجاد مشاغل خرد و خانگی، مرد و زن نمی‌شناسد.

نمونه این امر را جایی می‌توان یافت که بانوان در خراسان جنوبی علی‌رغم سختی‌ها و تنگناها، کارگاه‌های کوچکی راه‌اندازی کرده‌اند و در آن چرخ زندگی‌شان را می‌چرخانند.

«زهرا کاظمی» از جمله افرادی است که در اتاقکی ۱۲ متری، کارگاهی دست و پا کرده و ساعت‌ها در پای دستگاه گوهر تراشی، برای امرار معاش عرق می‌ریزد.

او کمک به اقتصاد خانواده و برداشت گامی استوار برای عملیاتی کردن شعار سال جاری را از اهداف خود دانسته و بدون خستگی به جلو می رود.

هرچند برخی از مسئولان وی را برای دریافت تسهیلات و توسعه کارگاه ۱۲ متری اش یاری نمی‌کنند اما این امر از فعالیت‌های وی نمی‌کاهد و راه را بدون توقف به جلو می رود تا از خود نمونه‌ای جهادگر خستگی‌ناپذیر بسازد.

دو سال خدمت برای زندگی

این بانوی جهادگر در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از دو سال گذشته به سنگ‌تراشی روی آورده‌ام.

زهرا کاظمی با بیان اینکه اغلب سنگ‌ها را با دست خود جمع آوری می‌کنم، گفت: سنگ‌های جمع آوری شده از نوع عقیق و جاسپر هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر درآمد زندگی‌ام از این مسیر تأمین می‌شود و منبع درآمدی دیگری ندارم.

کاظمی با بیان اینکه رهبری همواره بر تکیه بر توان داخلی تاکید داشته‌اند، افزود: لبیک گفتن به فرمان رهبری از مهم‌ترین اهدافم برای این کار است.

وی بیان کرد: از کودکی به سنگ‌ها علاقه زیادی داشته‌ام و اکنون به سمت این کار روی آوردم تا به آرزوی کودکی‌ام برسم.

چند ماه دوندگی برای اخذ وام

این بانوی جهادگر با اشاره به مشکلات پیش رو بیان کرد: نبود بازار فروش از مهم‌ترین مشکلات پیش رو است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سه نیروی کار دارم، اظهار کرد: اگر بازار فروش خوب باشد، می‌توانم افراد بیشتری به‌کارگیری کنم.

کاظمی اظهار کرد: در شرایط کنونی سنگ‌ها را به اطرافیان می‌فروشم و یا به بستگان می دهم تا برایم به فروش برسانند.

کاظمی خواستار پرداخت تسهیلات از سوی دستگاه‌های ذیربط شد و بیان کرد: مسئولان طی چند ماه گذشته قول‌های زیادی برای پرداخت وام‌داده‌اند، اما هنوز عملیاتی نشده است.

وی بیان کرد: پیگیری‌های زیادی برای این امر داشته‌ام که متأسفانه به نتیجه مطلوبی نرسیده‌ام.

زمینه شرکت در نمایشگاه فراهم شود

کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر سنگ‌های بزرگ را نمی‌توانم برش بدهم، افزود: خرید یک دستگاه برش می‌تواند بخش بزرگی از مشکلاتم را رفع کند.

وی با بیان اینکه این کارگاه را در گام اولیه با ۱۰ میلیون تومان ایجاد کرده‌ام، گفت: برای توسعه تجهیزات نیازمند ۱۰ میلیون تومان اعتبار هستم.

کاظمی بیان کرد: حضور در نمایشگاه‌های مختلف می‌تواند زمینه فروش تولیدات را فراهم کند بنابراین از مسئولان خواستارم این بستر را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون در چند نمایشگاه شرکت کرده‌ام که نتایج خوبی داشته است، گفت: همچنین تاکنون آموزش‌های رایگانی از سوی متولیان ارائه‌شده که پیشرفت خوبی را برایم داشته است.

اگرچه خراسان جنوبی از سال های پیش مورد قهر طبیعت قرارگرفته و از بسیاری از شاخص‌ها محروم است اما دارای مردمانی است که در لبیک گفتن به فرمان رهبر فرزانه انقلاب سر از پا نمی‌شناسند و با حداقل توان خود، حداکثر فعالیت‌ها را انجام می‌دهند تا سخن رهبرشان بر زمین نماند. مردم این خطه به خوبی درک کرده‌اند که در جنگ کنونی دشمن تنها اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی می‌تواند رمز پیروزی انقلاب و شکست دوباره دشمن باشد.