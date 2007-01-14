یک سال خوب برای اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ملی سینماهای فرانسه اعلام کرد تعداد سینماروهای فرانسوی در سال 2006 با 5/7 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 189 میلیون نفر رسید. هر چند این میزان افزایش برای رسیدن به آمار 196 میلیون نفر سال 2004 کافی نبود. با این حال، سال گذشته میلادی از نظر فروش بلیت دومین سال موفق این کشور در دو دهه اخیر بود.فروش بلیت در آلمان با هشت درصد افزایش به 131 و در ایتالیا با چهار درصد افزایش به 92 میلیون رسید. آمار سینماروها در بریتانیا تفاوت چندانی با سال قبل نداشت، هر چند این منطقه از معدود مناطقی بود که سال 2005 توانست موقعیت خوب خود را حفظ کند.در فرانسه میزان فروش بلیت در دو نیمه سال تفاوت زیادی داشت. در شش ماه نخست سال حدود 103 میلیون نفر به سینماها رفتند، اما در شش ماه دوم این میزان به 86 میلیون نفر کاهش یافت. مسابقات جام جهانی فوتبال تاثیر زیادی بر فروش بلیت ها داشت، بخصوص که تیم ملی فرانسه به بازی پایانی هم رسید. به این ترتیب در اواسط ژوئیه آمار تماشاگران کم شد. در حین حال توزیع کننده های فرانسوی بهترین فیلم های خود را در فصل بهار به نمایش درآوردند که این هم در استقبال بیشتر تماشاگران فرانسوی در شش ماه اول سال میلادی بی تاثیر نبود.





صحنه ای از "عصر یخ: ذوب"

سال گذشته میلادی بیش از 43 درصد از سهم بازار فروش فیلم ها در فرانسه را تولیدات داخلی داشتند. از 10 فیلم پرفروش سال 2006 شش فیلم فرانسوی بودند که کمدی "دوستان همیشگی" با 4/10 میلیون نفر بیشترین تعداد بیننده را داشت و پس از آن "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده" (64/6 میلیون نفر) و "عصر یخ: ذوب" (63/6 میلیون نفر) قرار گرفتند.صنعت سینما بریتانیا به شیوه خود سال 2006 را پشت سر گذاشت. مجموع فروش فیلم ها به لطف "سینه مرد مرده" افزایش یافت. این فیلم یکی از معدود آثاری بود که مرز فروش 50 میلیون پوند را پشت سر گذاشت. فیلم جانی دپ تا پایان سال 5/52 میلیون پوند (7/101 میلیون دلار) فروخت و "کازینو رویال" هم با 7/50 میلیون پوند (25/98 میلیون دلار)، رده دوم جدول پرفروشترین فیلم های بریتانیا را به خود اختصاص داد. مجموع فروش فیلم ها در سال گذشته میلادی حدود 840 میلیون پوند (63/1 میلیارد دلار) و تقریبا در حد سال 2005 بود.سال 2005 برای آلمان سال بسیار بدی بود. به عبارت دیگر بدترین سال سینما در یک دهه اخیر. مجموع فروش فیلم ها 745 میلیون یورو (2/970 میلیون دلار) بود، اما در سال 2006 اوضاع خیلی بهتر شد و کل فروش به 3/789 میلیون یورو (03/1 میلیارد دلار) رسید که هشت درصد بهتر از سال قبل بود.یوهانس کلینگسپورن، مدیرعامل انجمن توزیع کنندگان آلمان در این زمینه می گوید: "سال 2005 خیلی ها را در آلمان به این نتیجه رساند که ناقوس مرگ سینما نواخته شده، اما 2006 نشان داد که سینما هنوز زنده است. دیدن افزایش تعداد تماشاگران آن هم در سالی که آلمان میزبان بازی های جام جهانی فوتبال بود، بسیار در خور توجه است."سال گذشته میلادی فیلم های زیادی در آلمان به موفقیت دست یافتند و در صدر آنها "عصر یخ: ذوب" (7/8 میلیون بلیت)، گو اینکه تنها 10 فیلم بیش از دو میلیون بلیت فروختند که قابل مقایسه با 18 فیلم در فرانسه نبود. فیلم های محلی هم اوضاع خوبی داشتند، به طوری که سه فیلم در میان 10 فیلم پرفروش سال قرار گرفتند، از جمله "عطر: داستان یک قاتل" که با فروش 5/5 میلیون بلیت چهارمین فیلم پرفروش سال بود.در ایتالیا مجموع فروش فیلم ها با 1/3 درصد افزایش به 11/543 میلیون یورو (33/707 میلیون دلار) رسید. فیلم های آمریکایی 62 درصد مجموع فروش را داشتند که بیشتر از 54 درصد سال 2005 بود. در همین حال تولیدات ایتالیایی با در اختیار داشتن 24 درصد بازار شرایط نسبتا خوبی داشتند.در میان 10 فیلم پرفروش سال نام چهار فیلم ایتالیایی دیده می شود، از جمله "بهترین دشمن من" که 6/18 میلیون یورو (2/24میلیون دلار) فروخت، کمی کمتر از "عصر یخ: ذوب". مجموع فروش فیلم ها در ایتالیا در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی کمی کمتر بود، چرا که بسیاری از فیلم های بالقوه پرفروش نظیر "بورات" و "کازینو رویال" تا پایان سال در این کشور به نمایش درنیامد.در اسپانیا تعداد فروش بلیت 2/2 درصد کاهش داشت و 124 میلیون بود، اما افزایش قیمت بلیت این کمبود را جبران کرد تا درآمد حاصل از فروش فیلم ها با 1/2 درصد افزایش به 7/646 میلیون یورو (6/851 میلیون دلار) برسد. آمار ارائه شده از سوی وزارت فرهنگ این کشور نشان می دهد که سهم فیلم های اسپانیایی از این میزان فروش حدود 15 درصد بوده است.روسیه، اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق تنها مناطقی بودند که میزان فروش در آنها رشد قابل ملاحظه ای داشت، به طوری که مجموع فروش با 4/30 درصد افزایش حدود 455 میلیون دلار شد. در همین حال تعداد بلیت های فروخته شده با هشت درصد افزایش نسبت به سال 2005 به 99 میلیون رسید. ضمن اینکه در تمام این مناطق قیمت بلیت سینما به میزان متفاوت افزایش پیدا کرد. بخش زیادی از موفقیت شگفت انگیز این منطقه ناشی از فروش بسیار خوب فیلم علمی تخیلی "نگهبان روز" ساخته تیمور باکمامبتوف، فیلمساز روسی، بود که تقریبا 35 میلیون دلار فروخت.