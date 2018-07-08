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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

رئیس تبلیغات اسلامی بهار:

صرفه‌جویی جامعه را از مشکلات اقتصادی نجات می‌دهد

صرفه‌جویی جامعه را از مشکلات اقتصادی نجات می‌دهد

بهار - رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بهار گفت: صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف، جامعه را از مشکلات اقتصادی نجات می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جمشیدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی گفت: صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف عامل پیشگیری از مشکلات اقتصادی است.

حجت‌الاسلام جمشیدی اضافه کرد: در حال حاضر مشکلات اقتصادی گریبانگیر بیش از ۷۰ درصد مردم ایران مختلف شده که راهکار اصلی در این شرایط بهره گیری و استفاده صحیح از منابع انرژی در کشور است.

وی افزود: کنترل میزان مصرف انرژی های طبیعی و غیر طبیعی توسط اقشار مختلف جامعه از راهکارهای اصلی غلبه بر مشکلات اقتصادی است.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان بهار نیز از تشکیل کلاسهای دوره تربیت معلم در این شهرستان خبر داد و گفت: کلاسهای دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی، حفظ و مفاهیم قرآنی از امروز هفدهم تیرماه سالجاری به مدت دو ماه در دانشگاه پیام نور مرکز بهار برگزار می‌شود.

کاظم صفایی فرد اضافه کرد: تعداد ۱۲۰ نفر که حد نصاب لازم را در آزمون ورودی کسب کرده اند در این کلاسها شرکت کرده و پس از قبولی در آزمون پایانی گواهینامه کشوری دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 4340798

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