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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج خبر داد:

نرخ مصوب کرایه آژانس های تاکسی تلفنی سنندج اعلام شد

نرخ مصوب کرایه آژانس های تاکسی تلفنی سنندج اعلام شد

سنندج-سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری سنندج از اعلام نرخ مصوب کرایه آژانس های تاکسی تلفنی، وانت تلفنی و پیک موتوری خبر داد و گفت: امسال ۱۰ تا ۱۵ در صد کرایه در مسیرهاافزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، امیر جمشید نژاد اظهار داشت: جهت تعیین نرخ کرایه آژانس های مسافربری و باری قبل از سال جلساتی با نمایندگان آژانس ها برگزار شد و نرخ پیشنهادی در جلسات مختلف مورد بررسی قرار رفت.

 وی بیان کرد: پس از بررسی نرخ های پیشنهادی نرخ کرایه های جدید تهیه و جهت تصویب تقدیم شورای اسلامی شهر شد.

وی ادامه داد: در جلسات شورای شهر کلیه نرخ ها بررسی و پس از تصویب جهت تایید به فرمانداری ارسال و نرخ های جدید در سالجاری اعلام و به کلیه آژانس های مسافربری و باری ابلاغ شد.

 جمشید نژاد اعلام کرد: سال گذشته نرخ کرایه آژانس ها افزایش نداشته و نرخ های امسال نسبت به سال ۹۵ ده الی ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد : در حال حاضر ۲۱۱ آژانس تاکسی تلفنی ،وانت تلفنی و پیک موتوری در سطح شهر با ۱۶۵۰ خودرو فعال است.

وی اضافه کرد: ۱۱۰ آژانس تاکسی تلفنی (آقایان ) با ۱۲۰۰خودرو، ۱۵  تاکسی تلفنی (بانوان ) با ۵۰ خودرو، ۵۸ آژانس وانت تلفنی با ۴۰۰ دستگاه وانت و ۲۸  آژانس پیک موتوری با ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج عنوان کرد: شهروندان می توانند هر گونه انتقاد و یا پیشنهادی را که در خصوص نحوه عملکرد آژانس ها و یا افزایش نرخ کرایه دارند از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۲۰۴۰ با ما در میان بگذارند.

کد مطلب 4340831

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