کارگاه مشترک «سنجش از دور» ایران و فرانسه آغاز شد

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگاه مشترک «سنجش از دور» برای اولین بار در ایران با مشارکت کشور فرانسه برگزار می شود که هدف از اجرای آن بررسی موضوعات مورد توجه دو کشور در زمینه نقشه برداری است.

وی افزود: این کارگاه با محوریت تهیه نقشه و پوشش خاک با استفاده از تصاویر چند زمانه، رادار آلتیمتری برای بررسی دریاچه ها، رودخانه ها و سیلاب ها، تهیه سریع نقشه ها بعد از بلایای طبیعی و تهیه سریع نقشه و محاسبه خشکسالی برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: این گارگاه با حضور اساتید مطرح ایرانی و خارجی برگزار می شود.