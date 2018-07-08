افزایش قیمتها ترمز بازسازی را کشید/ مردم در انتظار افزایش تسهیلات

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: روند بازسازی کوهبنان تا ابتدای تیرماه سریعتر از قبل شد و کمتر خانه ای را می توان در این شهر زلزله زده پیدا کرد که بازسازی را شروع نکرده باشد و اکثر خانه ها به صورت نیمه ساز هستند. گفته می شود در زمین لرزه کوهبنان ۷۰۰ خانه به کلی تخریب و ۳ هزار خانه نیز دچار ترک خوردگی شده اند.

آنچه که در کوهبنان روی داده است با روند بازسازی کرمانشاه فرق دارد و به همین دلیل روند بازسازی نیز سرعت بیشتری دارد، در کوهبنان مردم نقش محوری در بازسازی دارند

این روزها اکثر ساکنان این خانه ها در کانکس در حال سپری کردن روزهای تابستانی هستند این در حالی است که پیش از این گفته شده بود که خانه هایی که بیشترین میزان خسارت را دیده اند تا ابتدای تابستان سال جاری به بهره برداری می رسد.

اما تعداد خانه هایی که تا ابتدای تابستان به بهره برداری رسیده اند به ۱۵ مورد هم نمی رسد اما مسئولان می گویند ۷۰۰ خانه در آستانه تحویل هستند. که البته قرار بود اکثر این خانه ها تا ابتدای خرداد ماه تحویل شده باشد.

آنچه که در کوهبنان روی داده است با روند بازسازی کرمانشاه فرق دارد و به همین دلیل روند بازسازی نیز سرعت بیشتری دارد، در کوهبنان مردم نقش محوری در بازسازی دارند و خودشان کار را به عهده گرفته اند و بعد از دریافت وام ها کار ساخت را با آورده های شخصی شروع کرده اند.

مردم نیاز به حمایت ویژه دارند

با وجود اینکه اکثر مردم شروع به ساخت و ساز کرده اند اما آنچه که هم اکنون مردم را با مشکل جدی مواجه کرده است رشد بی رویه قیمت مصالح ساختمانی است برای مثال قیمت میله گرد از شاخه ای ۳۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده است و این مثال به سایر اقلام نیز تسری دارد به همین دلیل امکان ادامه ساخت و ساز مختل شده است.

بسیاری از مردم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده اند که برای ساخت خانه های مسکونی خود که در شهری مانند کوهبنان که بیشتر شبیه باغ - شهر است، برای ساخت ۱۰۰ متر خانه به میزان قابل توجهی تسهیلات باید افزایش یابد.

با نهایت صرفه جویی می توان هر مترمربع را با یک میلیون تومان ساخت و عملا با توجه به اینکه دو وام اول هنوز داده نشده است با ۴۰ میلیون تومان می شود ۴۰ متر خانه را ساخت

گفته می شود در حال حاضر برای ساخت هر متر مربع خانه باید حدود یک میلیون ۴۰۰ تومان هزینه کرد و این در حالی است که وامی که به مردم داده می شود حدود ۵۶ میلیون تومان است که شامل وام بلاعوض، وام معیشتی و وام ساخت و ساز می شود که به اکثر مردم فقط ۴۰ میلیون وام ساخت و ساز داده شده است.

با نهایت صرفه جویی می توان هر مترمربع را با یک میلیون تومان ساخت و عملا با توجه به اینکه دو وام اول هنوز داده نشده است با ۴۰ میلیون تومان می شود ۴۰ متر خانه را ساخت.

مرم در انتظار وام بلاعوض و وام معیشتی

به همین دلیل ساخت و سازها اکثرا با آورده های مردمی در حال انجام است و هنوز از ۶ میلیون وام بلاعوض و ۱۰ میلیون وام معیشتی برای اکثر مردم خبری نیست و مسئولان هم در حال تلاش برای رفع مشکل عدم واریز این وامها هستند.

سعیدی رئیس ستاد بحران استان کرمان در خصوص آخرین وضعیت ساخت و ساز در کوهبنان می گوید: ما پیش بینی می کنیم کار بازسازی خانه ها در شهرستان کوهبنان تا شهریور ماه و قبل از آغاز فصل سرما به اتمام خواهد رسید.

وی بیان کرد: هم اکنون مردم با افزایش قیمت مصالح مواجه شده اند که این امر هم متاثر از افزایش قیمتی است که در بازار در سطح کشور روی داده است اما سعی می کنیم با هماهنگی های صورت گرفته و نظارت بر بازار قیمت ها را کنترل کنیم.

متاسفانه افرادی که با تاخیر کار خود را آغاز کرده اند بیشترین تاثیر را از افزایش قیمتها دیده اند و با قیمتهای جدید مواجه شده اند

وی گفت: متاسفانه افرادی که با تاخیر کار خود را آغاز کرده اند بیشترین تاثیر را از افزایش قیمتها دیده اند و با قیمتهای جدید مواجه شده اند.

سعیدی اضافه کرد: اکثر قریب به اتفاق افرادی که از افزایش قیمت آهن گلایه دارند جزو همین افراد هستند.

رئیس ستاد بحران استان کرمان ادامه داد: افرادی که از سال ۹۶ یا فروردین ۹۷ کار را شروع کرده اند در حال حاضر در مراحل پایانی ساخت و ساز هستند و کمترین تاثیر را از افزایش قیمتها داشته اند.

وی در خصوص عدم پرداخت وام های معیشتی نیز گفت: مشکلی در خصوص تامین اعتبار این وام نداریم بلکه مشکل ما در کمبود نیروی انسانی در بانک ها است در همین راستا با بانک ها هماهنگ کرده ایم که با ایجاد شیفت عصر و نیروی انسانی مشکل را رفع کنند.

مردم قبل از فصل سرما در خانه های خود مستقر می شوند

عزت الله مهدیان، معاون بنیاد مسکن نیز در خصوص روند بازسازی کوهبنان به خبرنگار مهر گفت: کار با حضور دستگاه های متولی در حال انجام است و امیدواریم قبل از شروع فصل سرما مردم در خانه های خود مستقر شوند.

وی بیان کرد: باید قبل از گرانی بیشتر مصالح ساختمانی وام های آزاد شود تا مردم با کمترین مشکل مواجه باشند و بتوانند خانه را به اتمام برسانند.

وی گفت: ۷۰۰ خانه که صد درصد تخریب شده بودند در مراحل پایانی بازسازی هستند مابقی خانه ها نیز دچار ترک خوردگی شده بودند و یا فرسوده بودند که کار احداث این خانه ها هم با جدیت دنبال می شود.

عضو شورای شهر کوهبنان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت در کوهبنان بسیار بهتر از روزهای ابتدایی زمین لرزه است و ظرف این چند ماه با همکاری و پیگیری مسئولان بسیاری از مشکلات مردم کاسته شده است و همه در حال ساخت و ساز هستند.

روح الامینی بیان کرد: بزرگترین مشکل مردم افزایش قیمت مصالح است و به همین علت مردم برای تامین اعتبار لازم برای اتمام خانه ها با چالش مواجه شده اند.

وی همچنین خواستار اختصاص ۶ میلیون وام بلاعوض شد و بیان کرد: وام معیشتی هم هنوز به صورت مطلوب توزیع نشده است.

با توجه به شرایط مردم قرار بود وامهای زلزله حداقل سه سال تنفس داشته باشند اما دقیقا بعد از پرداخت بخش اول وام ها از ماه بعد قسط بندی انجام می شود

این عضو شورای شهر گفت: با توجه به شرایط مردم قرار بود وامهای زلزله حداقل سه سال تنفس داشته باشند اما دقیقا بعد از پرداخت بخش اول وام ها از ماه بعد قسط بندی انجام می شود و به همین دلیل فشار مالی بر مردم زیاد می شود.

وی بیان کرد: با ۴۰ میلیون وام بازسازی در بهترین شرایط فقط ۴۰ متر می توان ساخت و ساز انجام داد و بسیاری از مردم خودشان در حال هزینه کردن هستند.

وی گفت: از نظر استحکام بخشی هم با توجه به نظارت های سازمان نظام مهندسی وضعیت استحکام خانه ها مطلوب است.

این عضو شورای شهر کوهبنان دلیل اصلی تاخیر در ساخت و سازها را تاخیر در پرداخت وام های دانست و بیان کرد: برخی از مردم با گران شدن مصالح توان ادامه کار را ندارند و در صورتیکه از آن ها حمایت نشود و یا قیمت ها همچنان افزایش یابد نمی توانند خانه های نیمه ساز را تمام کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان و نماینده مردم کوهبنان و زرند در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت کوهبنان گفت: تعدادی از واحدهای مسکونی در مراحل انتهایی ساخت قرار دارند و طی روزهای آینده به بهره برداری می رسد.

اگر مسئولان حمایت نکنند خانه ها نیمه تمام خواهند ماند

امیری افزود: حضور مسئولان پس از زمین لرزه و برنامه ریزی های سریع در کوهبنان و حل مشکلات مردم مطلوب بود هر چند که در چنین شرایطی مشکلاتی متوجه مردم می شود که در زمین لرزه طبیعی است.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات کنونی مردم وام های معیشتی است که امیدواریم به زودی پرداخت و برخی از مشکلات مالی برطرف شود.

نماینده مردم کوهبنان و زرند در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تسهیلات با نرخ ۵ درصد در حال پرداخت است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

مردم کوهبنان با وجود گفته های مسئولان خواستار افزایش سقف تسهیلات برای جبران گرانی های روزهای اخیر هستند و در صورت عدم حمایت، بسیاری از خانه ها نیمه تمام خواهند ماند و تا ابتدای فصل پاییز برای اسکان آماده نخواهند شد.