نویسنده عربستانی؛ آری به سفارت اسرائیل در ریاض!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه اینترنتی «الخلیج»، «دحام العنزی» نویسنده عربستانی در واکنش به اظهارات اخیر «یوسی یونا» عضو کنست اسرائیل و درخواست او از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل برای دعوت از «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان برای سفر به اراضی اشغالی و سخنرانی در کنست یادداشتی با عنوان آری به سفارت اسرائیل در ریاض منتشر کرده است.

این نویسنده عربستانی در یادداشتی با عنوان «آری به سفارت اسرائیل در ریاض و عادی سازی روابط» نوشته که اگر از ولیعهد عربستان براس سخنرانی در کنست اسرائیل دعوت بشود، ولی لحظه ای در پذیرش این دعوت تردید نخواهد کرد.

وی در این یادداشت که در حمایت از عادی سازی روابط با اسرائیل بی سابقه به نظر می رسد دعوت عضو کنست اسرائیل از محمد بن سلمان را تأیید کرده و از ولیعهد عربستان خواست ضمن سفر به اراضی اشغالی در کنست رژیم اشغالگر قدس هم سخنرانی کند.

العنزی در یادداشت خود به ایران هم اشاره ای کرده و می گوید: شاید وجود دشمن مشترکی مانند ایران یکی از عوامل مهم نزدیک شدن به اسرائیل باشد، باید این پرونده فلسطین که دهه هاست همه را آزار داده حل و فصل شود.

وی معتقد است پرونده فلسطین به همه «تروریست های دنیا» بهانه داده تا ضمن حمایت از شعارهای آن پرونده فلسطین را به پیراهن عثمان تبدیل کنند. نویسنده سعودی در ادامه خطاب به گروهی که «عقلای اسرائیلی» می نامد می گوید می دانم که آنها حجم و اهمیت عربستان را درک کرده و میدانند که این کشور یکی از مهره های مهم روابط بین الملل به ویژه در پرونده های خاورمیانه هستند و به همین دلیل معتقدم که نتانیاهو باید پاپیش گذاشته و از شاهزاده جوان برای سخنرانی در کنست دعوت کند و گمان نمی کنم که «سازنده صلح» محمد بن سلمان اگر قانع شده باشد که اسرائیل واقعا به دنبال ایجاد صلح و تبدیل شدن به شریکی واقعی در ایجاد آرامش و ثبات در منطقه است، لحظه ای در پذیرش این دعوت تردید کند.

نویسنده عربستانی در ادامه می گوید: اسرائیل عضو سازمان ملل است و کشورهای جهان به ویژه ۵ قدرت بزرگ جهانی آن را به رسمیت شناخته اند، منافع ما ایجاب می کند که روابط عادی با اسرائیل به عنوان یکی از دولت های تأثیرگذار در این جهان داشته باشیم و منافع ما می گوید که باید برای مقابله با دشمن واقعی خود (پروژه پارسی) و (پروژه عثمانی) باید با اسرائیل ائتلاف کنیم.

نویسنده سعودی ایران و ترکیه را به پیش بردن طرح توسعه طلبانه در خاورمیانه متهم کرده و می گوید که برای مقابله با چنین طرحی عربستان نیاز دارد تا در روابط خود اولویت بندی کند و اجازه ندهد که اختلاف بر سر مرز با اسرائیل به توسعه قدرت ایران در منطقه منجر شود.

و در راستای طرح عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان نویسنده عربستانی خواستار افتتاح سفارت اسرائیل در عربستان و سفارت عربستان در قدس غربی شده و افزود: مطمئن هستم که بسیاری از عربستانی ها مانند من دوست دارند به اسرائیل سفر کنند.

نویسنده عربستانی همچنین برای سالهایی که عربستان و اسرائیل روابطی باهم نداشته اند حسرت خورده و می گوید:بارها گفته ام که عربستانی ها سازنده صلح هستند و با اسرائیل یا مردمش! دشمنی ندارند، من آماده ام به عنوان اولین سفیر کشورم به اسرائیل بروم و افتخار خواهم کرد که پرچم عربستان در اسرائیل و پرچم اسرائیل در عربستان به اهتزاز در آید.