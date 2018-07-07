واکنش سفارت کره جنوبی به یک ادعا/ خرید نفت از ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سفارت کره جنوبی روز شنبه (۱۶ تیرماه) در پیامی در صفحه توئیتر خود اعلام کرد: «سفارت جمهوری کره هرگونه ادعا مبنی بر بارگیری نکردن نفت و میعانات گازی ایران در ماه ژوئیه را رد می‌کند».

در این پیام همچنین آمده است: «دولت کره در حال مذاکره با ایالات متحده برای کسب معافیت از محدودیت در خرید نفت ایران است».

کره جنوبی در پنج ماه نخست امسال، روزانه نزدیک به ۲۹۶ هزار بشکه نفت و میعانات گازی از ایران خریداری کرده و پس از چین و هند، بزرگ‌ترین مشتری آسیایی نفت ایران بوده است.

برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر مدعی شدند: در پی اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و فشار واشنگتن به متحدانش برای توقف خرید نفت از ایران، کره جنوبی برنامه بارگیری نفت و میعانات گازی ایران را در ماه ژوئیه به حال تعلیق درآورد.