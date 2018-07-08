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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲

درخواست امام جمعه چهاردانگه:

استاندارتهران به موضوع فساد رانت و رشوه ورود کند

استاندارتهران به موضوع فساد رانت و رشوه ورود کند

اسلامشهر- امام جمعه چهاردانگه خواستار ورود استاندار تهران به موضوع فساد، رانت و رشوه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام گلوردی شب گذشته در جمع مردم چهاردانگه با اشاره به مبارزه امام صادق(ع) با ظلم و ستم حاکمان دوران خود بر لزوم مبارزه با فساد تاکید کرد و افزود: شهادت آن حضرت به علت تنگنای حاکمان ظلم از مبارزات خستگی ناپذیر ایشان بود.

امام جعه چهاردانگه گفت: ما با رانت و فساد و باند بازی مخالف هستیم و مخالفت شخصی نداریم و با عملکرد برخی اشخاص مخالف هستیم.

وی افزود: عده ای برای انحراف افکار عمومی می گویند که مسئله جناحی است، در حالی که اگر مسئله جناحی باشد باید یک گروه خاص از این قضیه حمایت کنند. 

گلوردی گفت: برای بنده نقل کرده اند که استاندار تهران با رشوه، فساد مالی و رانت خواری به شدت مخالف است و بنده با تمام وجودم در این راستا از وی حمایت می کنم و هرکاری هم از دستم بر آید انجام می دهم.

وی افزود: نظام ما مقتدر و توانمند است و نقشه های ۴۰ ساله تمام دشمنان به هیچ به نتیجه ای نمی رسد اما این تخلفات، رشوه خواری ها و فسادهای اداری که در برخی ادارات است مانند مگسی است که نظام و مردم را کلافه می کند.

امام جمعه چهاردانگه گفت: از مسئولان دلسوز و حامیان مردم می خواهم که دست به دست هم داده و این مگس ها را از بین ببرید.

کد مطلب 4341132

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