۸۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به بیماری کلیوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد بیماران کلیوی در جهان دو برابر تعداد افراد دیابتی (۴۲۲ میلیون نفر) و بیش از ۲۰ برابر تعداد افراد مبتلا به سرطان (۴۲ میلیون نفر) یا ایدز/HIV (۳۶.۷ میلیون نفر) است. اما اکثر افراد آگاه نیستند که بیماری کلیوی یک مشکل حاد سلامت است.

«دیوید هریس» و «آدیرا لوین»، عضو انجمن بین المللی نفرولوژی، در این باره می گویند: «الان زمان آن است که به شدت بر بیماری های کلیوی در جهان تمرکز شود.»

به گفته متخصصان، بیماری های کلیوی غالبا هیچ علامت اولیه ای ندارند. و بسیاری از افراد از ریسک بالا مشکلات قلبی، عفونت ها، بستری شدن در بیمارستان و نارسایی کلیه آگاه نیستند.

بیماری های مزمن کلیوی (که بیش از سه ماه بطول می انجامند) ۱۰ درصد مردان و حدود ۱۲ درصد زنان جهان را درگیر می کنند. بالغ بر ۱۰.۵ میلیون نفر در جهان نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه دارند اما بسیاری از آنها به خاطر هزینه یا کمبود منابع به آنها دسترسی ندارند.

بعلاوه بیش از ۱۳ میلیون نفر از آسیب حاد کلیوی رنج می برند. برخی هم مبتلا به بیماری مزمن کلیوی یا نارسایی کلیه خواهند شد.

لوین در این باره می افزاید: «با استفاده از تمامی این منابع و برآوردهای فعلی از بیماری های حاد و مزمن کلیوی، برآورد می کنیم که حدود ۸۵۰ میلیون نفر در جهان بیمار کلیوی وجود دارد.»

کلیه ها به دفع مواد زائد کمک کرده و حجم مایعات و مواد معدنی بدن را به حالت تعادل می رسانند. آنها همچنین هورمونی ترشح می کنند که به بدن پیغام می دهد سلول های قرمز خون تولید کنند.