  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱:۴۴

یافته محققان دانمارکی؛

ارتباط ناباروری با ریسک بالای ابتلا به سرطان تخمدان

ارتباط ناباروری با ریسک بالای ابتلا به سرطان تخمدان

مطالعه جدید نشان می دهد ناباروری، و نه داروهای درمان ناباروری، با افزایش ریسک سرطان تخمدان مرتبط هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه محققان دانشگاه کپنهاگ دانمارک، داده های بیش از ۵۸ هزار زن را در دانمارک که بین سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۵ تحت درمان های ناباروری (ART یا تکنولوژی تولیدمثل کمکی) قرار گرفته بودند را بررسی کردند. سپس محققان این داده ها را با بیش از ۵۴۹ هزار زنی که تحت این روش درمانی قرار نگرفته بودند مقایسه کردند.

«آنجا پینبورگ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم ریسک بالاتر سرطان تخمدان در بین زنان تحت درمان با تولیدمثل کمکی تنها در بین زنانی وجود داشت که مبتلا به ناباروری تشخیص داده شده بودند.»

وی در ادامه می افزاید: «ما در جمعیت عمومی مشاهده کردیم که تحریک تخمدان موجب افزایش ریسک سرطان تخمدان نمی شود.»

نگرانی ها در این مورد است که داروهای ناباروری موجب سرطان تخمدان می شوند اما حال محققان تاکید می کنند که زنان نابارور باید به درمان خود ادامه دهند چراکه تحریک تخمدان به خودی خود ریسک سرطان تخمدان را افزایش نمی دهد.

کد مطلب 4341153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها