نرخ کرایه در گرگان به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه، هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان با حضور اعضای شورا، شهردار و مدیران شهرداری و جمعی از مردم برگزار شد.

یکی از لوایح رسیده به صحن، افزایش نرخ کرایه تاکسی، وانت بارها، آژانس ها، سرویس مدارس، پیک موتوری، آمبولانس و تاکسی فرودگاه بود.

لایحه ای که بعد از چند بار بررسی در کمیسیون مالی شورا به صحن علنی آمده و بین پنج و ۳۰ درصد و به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش یافته بود.

همچنین چند مسیر جدید تاکسی هم در این لایحه تعریف شده بود؛ لایحه بعد از یک ساعت بحث و بررسی با رأی حداکثر اعضای شورا تصویب شد.