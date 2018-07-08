شرایط آموزش برای کودکان بازمانده از تحصیل در گلستان فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: باید عملکرد این شورا خروجی محور و در جهت عملیاتی کردن و توسعه سرانه آموزشی استاندارد برای دانش آموزان باشد.

وی افزود: مهم ترین سرمایه استان، سرمایه انسانی است و آماده سازی این سرمایه نیازمند توجه به آموزش و پرورش است.

هاشمی افزود: باید فعالیت و اقدامات شورا هدفمند و در جهت رشد کمی و کیفی و اثرگذاری این نهاد و تربیت نیروی انسانی توانمند باشد.

استاندار گلستان با اشاره به این که از ظرفیت مدارس بلااستفاده جهت راه اندازی کتابخانه های روستایی کوچک و همچنین مکان های ورزشی استفاده شود، خاطر نشان کرد: باید شرایط تحصیل برای تمامی دانش آموزان از تحصیل مانده هم فراهم شود.

هاشمی گفت: پیگیری تبدیل فضاهای آموزشی به احسن با مشارکت گرفتن از شهرداری ها، جذب و همکاری نیکوکاران در تکمیل واحدهای آموزشی ناتمام و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در آموزش از دیگر موضوعات مد نظر است.

وی با بیان این که جاذبه مهارت های شغلی دانش آموزان باید بر محورهای آمایش استان شکل گیرد تا بتواند در آینده شغلی استان موثر باشد، یادآور شد: باید مهارت ها را در روستاها افزایش دهیم و با استفاده از دانش بومی روستاییان و فن آوری و علم روز، موجبات رشد تولیدات در روستاها را فراهم آوریم.

استاندار گلستان با اشاره به تغییر کاربری مدارس قدیمی که در نقاط خوب شهر وجود دارد، تصریح کرد: اعتقاد دارم که آموزش و پرورش باید به سمت تجاری سازی فضاهای موجود و تغییرکاربری فضاهایی که دارای موقعیت تجاری هستند، برود و از این فرصت استفاده بهینه کند.

هاشمی افزود: همان گونه که در دانشگاه ها باید به مدیریت نسل سوم و چهارمی توجه کرد، باید در آموزش و پرورش هم با تغییر مدیریت، نگرش جامعه را به سمت اشتغال از طریق مهارت سوق داد.