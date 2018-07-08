عمار الحکیم بر ایفای نقش محوری عراق در منطقه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «عمار الحکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار با «برت مک گورگ» فرستاده ترامپ در ائتلاف بین المللی موسوم به ضد داعش پیرامون اوضاع عراق و منطقه و تشکیل دولت عراق به گفتگو پرداخت.

عمار الحکیم در این دیدار تصریح کرد که دولت اکثریت ملی برخاسته از تمام مولفه های مردم عراق در کنار یک جبهه معارض ملی که بر عملکرد و فعالیت‌های دولت نظارت کند، بهترین راه حل برای مرحله پیش رو در عراق است.

وی همچنین بر ضرورت نقش محوری عراق در آرام سازی، گفتگو و ایجاد ثبات بین کشورهای منطقه تاکید کرد.

فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا نیز در دیدار با الحکیم گفت که واشنگتن از عراق در تشکیل دولتی بر مبنای اراده و خواست عراقی‌ها حمایت می‌کند.

وی همچنین افزود که کشورش جامعه بین‌الملل را به ادامه حمایت از عراق ترغیب خواهد کرد.