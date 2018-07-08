حصول تفاهم چشمگیر بین ائتلاف قانون والفتح باحزب دموکراتیک کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری «المیادین» از حصول تفاهم چشمگیر بین نمایندگان ائتلاف های «دولت قانون» و «الفتح» با سران منطقه کردستان عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش، شبکه المیادین به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که پس از دیدار مقامات ائتلاف‌های «دولت قانون» و «الفتح» با سران حزب دموکراتیک کردستان عراق در اربیل، تفاهم چشمگیری بین آنها صورت گرفته است.

گفتنی است که روز جمعه گذشته هیاتی از ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» و همچنین هیأتی از ائتلاف «دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» به منظور رایزنی با مقامات کرد پیرامون تشکیل دولت آینده عراق عازم منطقه کردستان عراق شد.