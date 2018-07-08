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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۵:۵۹

المیادین خبر داد:

حصول تفاهم چشمگیر بین ائتلاف قانون والفتح باحزب دموکراتیک کردستان

حصول تفاهم چشمگیر بین ائتلاف قانون والفتح باحزب دموکراتیک کردستان

شبکه خبری المیادین به نقل از یک منبع مطلع از تفاهم چشمگیر بین ائتلاف های «دولت قانون» و «الفتح» با حزب دموکراتیک کردستان پس از دیدار نمایندگان طرف ها در اربیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری «المیادین» از حصول تفاهم چشمگیر بین نمایندگان ائتلاف های «دولت قانون» و «الفتح» با سران منطقه کردستان عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش، شبکه المیادین به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که پس از دیدار مقامات ائتلاف‌های «دولت قانون» و «الفتح» با سران حزب دموکراتیک کردستان عراق در اربیل، تفاهم چشمگیری بین آنها صورت گرفته است.

گفتنی است که روز جمعه گذشته هیاتی از ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» و همچنین هیأتی از ائتلاف «دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» به منظور رایزنی با مقامات کرد پیرامون تشکیل دولت آینده عراق عازم منطقه کردستان عراق شد.

کد مطلب 4341179

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