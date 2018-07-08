جزئیات نشست راه های تامین تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا مسائلی، اظهارداشت: با توجه به شرایط کشور و تحریم های ظالمانه دشمنان، دستگاه های اجرایی نیاز به تعامل و هماهنگی دارند و بر همین اساس وزیر بهداشت به عنوان متولی سلامت کشور، دغدغه جدی دارد که محصولات سلامت محور مانند دارو و تجهیزات پزشکی به صورت نظام مند، تامین شود.

وی افزود: در نشستی که روز گذشته با وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران ارشد وزارتخانه داشتیم، گزارش میدانی اقدامات حوزه تجهیزات پزشکی ارائه شد.

مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: در این نشست همچنین در خصوص همکاری با دستگاه های اجرایی دیگر مانند بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت و گمرک در زمینه تامین مواد اولیه خطوط تولید و تامین تجهیزات پزشکی و قطعات پزشکی این تجهیزات، بحث و پیشنهاداتی برای تسهیل فرآیندهای موجود ارائه و مقرر شد جلساتی را با وزیر صنعت، رئیس کل گمرک، رییس سازمان توسعه تجارت و رئیس کل بانک مرکزی داشته باشیم.

مسائلی افزود: دغدغه جدی وزارت بهداشت، تامین محصولات سلامت محور است و در این زمینه، ساعات کار همکاران ما در اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت افزایش یافته و در تلاش هستیم تا در صورت کند شدن فرآیندها، اشکالات به صورت نظام مند، برطرف شود.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، اظهار داشت: وزیر بهداشت در هفته جاری جلساتی را با وزرای مربوطه در خصوص تامین محصولات سلامت محور خواهد داشت و امیدواریم که در این جلسات، فرآیندهای تامین مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و قطعات پزشکی را تسهیل کنیم.

وی افزود: تامین ارز مورد نیاز برای تامین تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت محور باید به موقع و اولویت ها باید نظام مند باشد و از برداشت ها و اقدامات سلیقه ای پرهیز شود. باید منابع اطلاعاتی دقیقی در زمینه های صدور مجوز واردات، ثبت سفارش، مرحله تخصیص ارز در بانک مرکزی، ترخیص از گمرک و نظارت های بعد از واردات تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی نیز، وجود داشته باشد.