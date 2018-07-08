سالن شهید رضاییان در اختیار هیئت بسکتبال قم قرار گرفت

مرتضی سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: محسن عباسی داور برجسته بسکتبال قم که در سال‌های اخیر در لیگ دسته اول کشور درخشش چشمگیری داشته و از امسال در سوپر لیگ قضاوت می‌کند داوری دیدار دوستانه تیم ملی بسکتبال کشورمان را بر عهده دارد.



وی افزود: تیم ملی بسکتبال ایران در حال رقابت در دور مقدماتی رقابت‌های جام جهانی بسکتبال در قاره آسیا است و به همین منظور در یک دوره مسابقه ۴ جانبه داخلی به میدان می‌رود و بر همین اساس امروز یکشنبه در یک دیدار دوستانه با قضاوت محسن عباسی، داور قمی به میدان خواهد رفت.



رئیس هیئت بسکتبال قم در مورد در اختیار گیری سالن شهید رضاییان گفت: این سالن ورزشی از روز شنبه به طور رسمی در اختیار هیئت بسکتبال استان قم قرار گرفت البته اجاره این سالن ورزشی را طبق قرارداد به اداره کل ورزش و جوانان پرداخت می‌کنیم اما عواید این سالن با هر مقداری به بسکتبال قم تعلق می‌گیرد.



سخایی بیان داشت: برای اداره امور سالن شهید رضاییان و با توجه به اجاره‌ای که باید پرداخت شود، قرار نیست درآمد فوق العاده و نجومی به هیئت بسکتبال برسد اما در نظر داریم هر میزبان درآمد حتی محدود را برای برنامه‌های بسکتبال قم مثل اعزام تیم‌ها و برگزاری لیگ‌ها استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات جدی در سالن شهید رضاییان، سن بالای این سالن و در نتیجه ایرادات فیزیکی در زیر ساخت‌ها و تجهیزات آن است به طوری که تعمیر و نگهداری سالن شهید رضاییان همواره یک مشکل جدی برای اداره ورزش و جوانان بوده و ما نیز با این چالش‌ها روبرو هستیم.

رئیس هیئت بسکتبال قم با اشاره به میزبانی قم از رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال کشور تصریح کرد: خوشبختانه با وجود فشار سنگین برگزاری یک دوره مسابقه یک روزه، این مسابقات به نحو احسن برگزار و آبروی استان قم حفظ شد و شاهد قدردانی مهمانان و اهالی بسکتبال از این میزبانی مفید برای بسکتبال استان بودیم.