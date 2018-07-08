مربی قمی سرپرست تیم ملی کریکت بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ندا زمانی چهره برجسته ورزش بانوان قم که در رشتههای ورزشی مختلف شامل والیبال، سافت بال و کریکت در زمره چهرههای شناخته شده به شمار میرود سرپرستی تیم ملی کریکت زنان ایران را بر عهده گرفته است.
اردوی تیم ملی کریکت بانوان این روزها در کرمان در حال برگزاری است و ندا زمانی، مربی خوشنام استان قم پیشنهاد فدراسیون انجمنهای ورزشی برای سرپرستی تیم ملی را پذیرفته است و هم اکنون در کنار ملی پوشان حضور دارد.
زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این مسئولیت گفت: موضوع سرپرستی من در تیم ملی کریکت از مدتها قبل مطرح بود که در نهایت آن را پذیرفتم البته به طور کلی امور سرپرستی، چالشهای خاص خود را دارد با این حال امیدوارم در این مسئولیت، نماینده خوبی برای استان قم باشم.
وی افزود: پیش از این به عنوان مربی تیمهای اعزامی قم در رشتههای زیر مجموعه فدراسیون انجمنهای ورزشی نظیر کریکت و سافت بال در لیگهای کشور حضور داشتهام و در حال حاضر نایب رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان قم نیز هستم.
زمانی علاوه بر فعالیت در توسعه رشتههای در حال توسعه نظیر سپک تاکرا، سافت بال، کریکت و راگبی، یکی از مربیان برجسته و با سابقه در والیبال استان قم به شمار میرود و هدایت تیمهای استان قم در لیگ دسته اول کشور و مسابقات پایه کشوری را نیز در دست داشته است.
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