چالش های ۳۱ هزار بیمار دیالیزی در کشور/نمی خواهند پیوند کلیه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آمارها نشان می دهد که تعداد بیماران کلیوی در جهان دو برابر تعداد افراد دیابتی (۴۲۲ میلیون نفر) است، اما اکثر افراد آگاه نیستند که بیماری کلیوی یک مشکل حاد سلامت است.

به گفته متخصصان، بیماری های کلیوی غالبا هیچ علامت اولیه ای ندارند و بسیاری از افراد از ریسک بالای مشکلات قلبی، عفونت ها، بستری شدن در بیمارستان و نارسایی کلیه آگاه نیستند.

بیماری های مزمن کلیوی که بیش از سه ماه بطول می انجامند، ۱۰ درصد مردان و حدود ۱۲ درصد زنان جهان را درگیر می کنند. بالغ بر ۱۰.۵ میلیون نفر در جهان نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه دارند اما بسیاری از آنها به خاطر هزینه یا کمبود منابع به آنها دسترسی ندارند. به علاوه بیش از ۱۳ میلیون نفر از آسیب حاد کلیوی رنج می برند.

داریوش آرمان رئیس هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب که در حال حاضر حدود ۳۱ هزار بیمار دیالیزی در کشور داریم، گفت: از این تعداد، حدود ۱۷۰۰ نفر آنها دیالیز صفاقی و مابقی همودیالیز می شوند.

وی با اشاره به وجود ۵۰ هزار بیمار پیوند کلیه در کشور، افزود: مهم ترین چالش پیش روی این بیماران، فرسودگی دستگاه های دیالیز است که متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته تا امروز، ورود دستگاه های جدید، بر اساس نیاز بیماران نبوده است.

آرمان با عنوان این مطلب که سالیانه ۲۰ درصد بر تعداد بیماران دیالیزی در کشور افزوده می شود، ادامه داد: به طور قطع زیرساخت های مورد نیاز، متناسب با تعداد بیماران دیالیزی نیست و این یکی از چالش های پیش روی این بیماران است. بطوریکه در حال حاضر، دیالیز استاندارد در برخی از مراکز درمانی کشور وجود ندارد و دیالیز برای یک سری از مراکز خیریه و درمانی کشور، مقرون به صرفه نیست.

در حال حاضر، دیالیز استاندارد در برخی از مراکز درمانی کشور وجود ندارد و دیالیز برای یک سری از مراکز خیریه و درمانی کشور، مقرون به صرفه نیست رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، خواستار تسریع در تقویت تعرفه دیالیز به خصوص در مراکز خیریه و خصوصی شد و گفت: یکی دیگر از مشکلات این دسته از بیماران، این است که بیماران دیالیزی جزو بیماران خاص تلقی می شوند و از دفترچه درمانی خاص بهره مندند و اغلب داروهای آنها بدون فرانشیز و رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد، اما به محض اینکه بیمار دیالیزی پیوند کلیه می شود، شرایط او از خاص بودن خارج شده و همانند سایر بیماران خدمات دریافت می کنند. به همین خاطر، بیماران پیوند کلیه باید برای تهیه داروها و درمان های مورد نیازش، فرانشیز پرداخت کند که با توجه به گران شدن داروهای پیوند کلیه، این بیماران با چالش جدی مواجه شده اند و بر روند درمان آنها اثرگذار بوده است.

آرمان، خواستار توجه وزرای بهداشت و رفاه به وضعیت بیماران پیوند کلیه شد و افزود: انتظار داریم این موضوع در شورای عالی بیمه، مطرح و نسبت به حذف فرانشیز داروهای پیوند کلیه اقدام شود.

وی ادامه داد: این تصمیم باعث خواهد شد، مشکلات بیماران پیوند کلیه به حداقل برسد.

یک بیمار دیالیزی حداقل ۷ برابر بیمار پیوند کلیه برای کشور هزینه دارد و سالیانه میلیاردها تومان صرف بیماران دیالیزی می شود رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، اظهارداشت: نکته ای که نباید بی اعتنا از کنار آن عبور کرد، این است که بیماران دیالیزی حاضرند سال ها دیالیز شوند اما پیوند کلیه نگیرند، چون معتقدند هزینه ها به این شکل پایین بوده و اگر پیوند کلیه شوند، از لیست بیماران خاص خارج شده و در نتیجه هزینه های آنها افزایش خواهد یافت.

آرمان افزود: این چالش ها در حالی پیش روی بیماران دیالیزی و پیوند کلیه قرار دارد که باید بدانیم یک بیمار دیالیزی حداقل ۷ برابر بیمار پیوند کلیه برای کشور هزینه دارد و سالیانه میلیاردها تومان صرف بیماران دیالیزی می شود. در صورتی که بیمه ها و سایر دستگاه های مربوطه می تواند با اتخاذ تصمیمات بهتری، شرایط بیماران دیالیزی برای پیوند کلیه را بهبود ببخشند.

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، گفت: یکی دیگر از مشکلات پیش روی بیماران دیالیزی کشور این است که بیمه ها حاضرند سالیانه میلیاردها تومان برای درمان و داروی بیماران دیالیزی و پیوند کلیه هزینه کنند، اما حاضر نیستند برای چکاب مردم در جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری ها، هزینه کنند. در حالی که اگر این اتفاق بیافتد، آثار مثبت آن متوجه نظام سلامت و بیمه ها خواهد بود.

وضعیت بیماران دیالیزی در کشور

طبق آمار سال ۹۶ حدود ۳۰ هزار بیمار دیالیز خونی در کشور وجود دارد که این بیماران در ۵۵۳ بخش دیالیز خدمات دیالیز خونی را دریافت می‌کنند. باید توجه کرد که ۷۲ درصد مراکز دیالیز خونی در کشور در فضای دانشگاهی و بیمارستان‌های دانشگاهی قرار دارند، ۲۰ درصد در بخش خصوصی و ۸ درصد آنها هم خیریه هستند.

ارائه خدمات دیالیز مزمن در کشور در همه بخش‌ها به صورت ۱۰۰ درصد رایگان انجام می‌شود. بر اساس تعرفه‌های تعیین شده انجام دیالیز خونی در بخش دولتی ۱۵k و در بخش خصوصی ۲۳K است و ۶۵ هزار تومان هم بابت ملزومات مورد نیاز به این خدمت تعلق می‌گیرد. بنابراین دیالیز خونی حدود ۲۰۰ هزار تومان در بخش دولتی و ۲۷۰ هزار تومان در بخش خصوصی هزینه دارد، اما بیمار بابت این خدمت پولی پرداخت نمی‌کند و کل پول هزینه دیالیز مزمن با پوشش بیمه‌ای ۱۰۰ درصدی و رایگان است.