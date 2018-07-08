به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت شامگاه شنبه در شورای اداری استان همدان بابیان اینکه آمریکا همواره ضدیت خود را با ایران و ایرانی نشان داده است، گفت: تمام دولتهای آمریکا علیه ایران و مردم ایران بوده اند، هستند و خواهند بود.

وی بابیان اینکه امروز ایران در دنیا سربلند است و بدعهدی نکرده است و در مذاکرات کاری کرد که متحجرین منطقه، صهیونیستها و آمریکا نگران هستند، گفت: ملت ایران ایستاده اند و آمریکا جرأت جنگ با ایران نخواهد داشت و مانع فروش نفت هم نخواهد شد.

استاندار همدان با تاکید براینکه ملت ایران در برابر دشمن خارجی متحد می شوند، گفت: تلاش، همکاری، همراهی و نگاه بلند نمایندگان مجلس استان قابل تقدیراست.

وزیر راه دو هفته دیگر برای کلنگ زنی قطار همدان- ملایر و بازدید از طرح های بازآفرینی شهری به همدان می آید وی در ادامه بابیان اینکه وزیر راه دو هفته دیگر برای کلنگ زنی قطار همدان- ملایر و بازدید از طرح های بازآفرینی شهری به همدان می آید، گفت: تمام دستورات وزیر راه و شهرسازی بر تقاضاهایی که در دیدار اخیر مطرح شد مانند چهارخطه علی صدر، اتمام راههای روستایی و جاده ملایر- قهاوند - تجرک به استان ابلاغ شده است.

نیکبخت باتاکید براینکه تمام نمایندگان در پیگیری مسائل استان بسیار جدی و کوشا هستند، گفت: نمایندگان استان همدان در مجلس پرتلاش هستند و تاکنون به هیچ نماینده ای باج نداده ام و آنها هم باج نخواسته اند.

وی بابیان اینکه از نمایندگان برای توسعه استان کمک می گیرم و این وحدت ارزشمند است، گفت: هر هفته شنبه ها کمیسیون تنظیم بازار در استان همدان برگزار خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند ورود گردشگر خارجی منجر به تغییر فرهنگ می‌شود، گفت: این مسئله را قبول ندارم زیرا در مشهد و اصفهان مشابه آن را داشته‌ایم و مشکلی پیش نیامده است ضمن اینکه فرهنگ ما فرهنگ پوینده‌ای است و این ما نیستیم که از آنان تأثیرپذیری داریم بلکه حتی قدرت اثرگذاری هم داریم.

رویداد همدان ۲۰۱۸ فرصت خوبی برای ایران و همدان شد

نیکبخت با تاکید براینکه رویداد همدان ۲۰۱۸ فرصت خوبی برای ایران و همدان شد و این فرصت خوب در شرایط فعلی بسیار ارزشمند است، گفت: مانند اجلاس ۲۰۱۸ در تبریز، مشهد، اصفهان و دیگر شهرهای مذهبی برگزار شده و مشکلی ایجاد نشده است و این بزرگترین خدمت به مردم استان است و نباید مسائل حاشیه ای را مطرح کنیم.

وی بابیان اینکه فرهنگ ما فرهنگ بارز و پویایی است و از حضور گردشگران آسیب نخواهد دید، گفت: گردشگری باعث توسعه استان می شود چراکه آنهایی که به همدان می آیند دیپلمات و سفیر هستند که برای تعاملات دوطرفه به همدان سفر خواهند کرد.

نیکبخت بابیان اینکه اگر اجلاسی در همدان اجرا شود و تعاملات اقتصادی شکل بگیرد، آسیبی نمی رسد و توفیق است، گفت: در شرایطی هستیم که آمریکا می گوید ایران منزوی است اما نمایندگان ۱۸۰ کشور به ایران برای مذاکره و کار به همدان می آیند و این شکست دشمن است.

وی بابیان اینکه از رسانه های استان که همیشه به توسعه استان کمک می کنند تشکرمی کنم، به راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان اشاره و عنوان کرد: نماینده وزارت امور خارجه برای تحویل گرفتن ساختمان خود به همدان می آید.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه صرفه جویی در انرژی را باید تمام دستگاه ها رعایت کنند، گفت:درباره ساعت کاری ادارات امشب در شورای معاونین تصمیم گیری می شود.