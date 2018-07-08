به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه عصر شنبه در شورای اداری استان همدان بابیان اینکه از تلاش های استاندار همدان در پیگیری امور و مسائل مهم استان تقدیر می کنیم، گفت: تکانه‌های دشمن هرگز تنه اصلی کشور را به لرزش نمی‌اندازد چراکه دورانی که با این بادها می‌لرزیدیم گذشته است.

وی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی مردم آن شرایط سخت را که حتی از ابتدایی ترین امکانات بهداشتی محروم بودیم را تحمل کردند، گفت: خوشبختانه در شرایط فعلی دارای بهترین امکانات بهداشتی و درمانی هستیم و شاخص‌های بهداشتی نیز در کشور بالا رفته است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بااشاره به سخنان رئیس جمهور گفت: سخنان رئیس جمهور در یک شبکه وحدت آفرین بر وحدت و اقتدار ما خواهد افزود و باید در راستای پیشرفت کشور و مقابله با دسیسه‌های دشمنان یکدل و متحد باشیم.

حجت الاسلام آزادیخواه همچنین بابیان اینکه سفرهای استاندار، معاونین و مدیران کل به شهرستان ها کار در شهرستانها را راحت کرده است، گفت: این اقدام بسیار امیدآفرین است.

وی باتاکید براینکه ما با وحدت در برابرنقشه های شوم دشمن پیروز خواهیم بود، پیشنهاد داد شورای اداری استان همدان در مواقعی در شهرستانها تشکیل شودو

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی از استاندار همدان برای پیگیری رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ و سهمیه ای که برای شهرستان ها دیده شده قدردانی کرد.