اعزام ۱۷۰مبلغ به مناطق مختلف زنجان درایام شهادت امام جعفرصادق(ع)

حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر به شهادت امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و گفت: امام صادق (ع) مبتکر و مؤسس بزرگ‌ترین دانشگاه اسلامی می‌باشند که با این طرح گنجینه‌ای عظیم از ذخایر علمی گران‌بها فراهم نموده و آینده اسلام را تضمین کردند.

وی از اعزام ۱۷۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهری و روستایی استان زنجان در این روز خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۱۵۰ نفر مبلغ و ۲۰ نفر مبلغه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از اجرای ۶۷ ویژه برنامه به مناسبت ایام شهادت امام جعفر صادق خبر داد و گفت: در این راستا در ۲۴ هیئت شاخص و محوری هم برنامه‌های عزاداری برگزار می‌شود.

صفی یاری تأکید کرد: شهروندان زنجانی اگر درخواست روحانی در ایام شهادت دارند می‌توانند به دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در شهرستان‌ها مراجعه کنند.

وی افزود: این امام همام با کوشش علمی و فکری مستمر و هوشمندانه خویش مبانی دینی و اندیشه‌های ناب اسلام را تعمیق بخشیده، مفاهیم عقیدتی و احکام شریعت را منتشر ساخته و شبکه عظیم و تأثیرگذار تبلیغات دینی را پایه‌گذاری کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: روش امام تنها تدریس یک طرفه نبود، ایشان با سعه‌صدر بی‌نظیری کرسی‌های درس را اداره می‌کرد. پس از هر درس مخالفین و منتقدین را فراخوانده و اشکالات آنان را کاملاً شنیده و سپس پاسخ می‌داد.

صفی یاری افزود: در دانشگاه امام صادق (ع) فقط دروس فقه و اصول تدریس نمی‌شد بلکه فنون مختلف، اندیشه‌های متفاوت و رشته‌های گوناگون دانش آن روز به بحث و مناظره گذاشته می‌شد. فارغ‌التحصیلان این دانشگاه علمی بیش از چهار هزار نفر برآورد شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به – مفضل بن عمرو – در رشته فلسفه و علم کلام و جابربن حیان در رشته ریاضیات و شیمی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: امام صادق (ع) در کرسی تدریس رشته پزشکی تأثیر فوق‌العاده‌ای بجا گذاشت تا آنجا که می‌توان مدعی شد ایده‌های آن امام همام در این رشته ازجمله منابع موثق و کاملاً علمی در رشته طب به شمار می‌رود.