ادعای امارات درباره کمک های بشردوستانه متجاوزان به یمن!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، امارات در نامه ارسالی خود به شورای امنیت مدعی شده که ائتلاف عربستان به طرح بشر دوستانه و کمک های انسانی برای ملت یمن و به ویژه ساکنان استان الحدیده پایبند است.

در ادامه این نامه ادعا شده است که ائتلاف متجاوز سعودی به طرح حالت فوق العاده خود برای تضمین ارسال کمک های بشر دوستانه به یمنی ها پایبند است.

امارات در این نامه ادعای مضحک ساخت سه بیمارستان بزرگ توسط ائتلاف متجاوز سعودی در کنار ۱۹ مرکز بهداشتی در الحدیده و ارائه کمک های پزشکی در این استان و همچنین ارائه خدمات لجستیک برای تعمیر خسارات وارده به بندر الحدیده توسط نیروهای انصار الله را مطرح کرد.

امارات در حالی این ادعاها را مطرح می کند که ائتلاف متجاوز سعودی که نظامیان اماراتی نیز در آن شرکت دارند تا کنون در جریان تجاوز نظامی خود به یمن تعداد بی شماری را قربانی کرده اند.