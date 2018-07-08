رابطه کُردها و انقلاب اسلامی در خط مقدم مقابله با دشمنان شکل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجت الاسلام احد آزادیخواه در نخستین همایش ملی کُرد و جمهوری اسلامی (کورد و کوماری ئیسلامی) که در هتل هاله بانه برگزار شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: آمریکا می داند هیچ کشوری در دنیا اقتدار ایران اسلامی را ندارد و هدف این کشور ضربه وارد کردن به اقتدار ایران است.

وی عنوان کرد: استبداد و استکبار جهانی می خواهند کشور ما را تجزیه کنند و نفت و سرمایه های کشور را به تاراج ببرند.

حجت الاسلام آزادیخواه با بیان اینکه یک شبکه قوی بین المللی قسم خورده تلاش می کند که یاس و ناامیدی را در کشور نهادینه کند، اظهار داشت: خروج آمریکا از برجام، تهدید جمهوری اسلامی ایران مبنی بر محدود کردن صدور نفت، فعال شدن شبکه منافقین و ضد انقلاب، حساس شدن جریان های سیاسی دروغین بین المللی ضد انسانیت از مهمترین تهدیدهای دشمن علیه نظام است.

وی ادامه داد: امنیت، آرامش و اقتدار نظام با وجود کُردهایی که حافظ مرزهای ایرانی اسلامی هستند به وجود آمده و ملت ایران مدیون تلاش و وفاداری مردم کُرد است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهارداشت: چهار استان کُردنشین در دوران دفاع مقدس در خط مقدم درگیر جنگ بودند و مردم کُرد تجربه های ارزشمندی از جنگ در دفاع مقدس کسب کردند.

وی با اشاره به بمباران ۱۵ خرداد سال ۶۳ بانه که ۶۰۲ نفر از مردم در یک روز به شهادت رسیدند، گفت: انقلاب اسلامی یک نهال تازه بود که جنگ تحمیلی و حمله ناجوانمردانه چند کشور ابر قدرت دنیا علیه آن شکل گرفت.

حجت الاسلام آزادیخواه با بیان اینکه رابطه کُردها و انقلاب اسلامی در خط مقدم شکل گرفت، اضافه کرد: خط مقدم و جریان دفاعی منجر به پیروزی ظفرمندانه می شود و عقبه این پیروزی به بیداری اسلامی می انجامد.

وی اضافه کرد: موج بیداری اسلامی یعنی اینکه مرزهای جامعه اسلامی برداشته می شود و هرجا یک مومن متعهد حضور داشته باشد موج بیداری اسلامی شکل می گیرد.



یکی از راویان جنگ نیز در این همایش گفت: کردستان در قلب همه ایران است و مردمان غیور و دلاور قوم کُرد همیشه در مبارزه با دشمن پیشقدم و در صف اول هستند.

سردار علی سرلک افزود: رهبر معظم انقلاب کردستان را نبض کشور خواندند که این نشان از اهمیت و جایگاه این استان در ایران اسلامی است.

وی اظهار داشت: رژیم منفور پهلوی، ملت کُرد را قزنطینه کرده بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استکبار وارد عمل شد و خواست کردستان را علیه انقلاب بشوراند ولی با هوشیاری مردم این دیار موفق نشد.

سردار سرلک تاکید کرد: امام خمینی (ره) بزرگترین سرمایه انقلاب یعنی دکتر چمران را در همان ایام به کردستان فرستاد که در کنار بزرگان کُرد، مراجع تقلید، امامان جماعت و پیشمرگان مسلمان، کردستان را از دست دشمنان داخلی و خارجی نجات دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بحث کولبری در کردستان اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود به مدیران اجرایی کشور فرمودند منظور من از قاچاق کولبرها نیستند بلکه مافیاهای هستند که در پشت قاچاق سازمان یافته قرار دارند.

این روای جبهه و جنگ ادامه داد: باید همه مسئولان کشور زیر یک پرچم در کنار هم مشکلات جامعه را حل کنند البته ملت هم ثابت کرده مدافع خط مقدم انقلاب است.