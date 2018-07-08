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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۴۰

مهر خبر می‌دهد؛

تصویب آیین‌نامه«تامین مالی طرح‌های اشتغال فراگیر»امروز در دولت

تصویب آیین‌نامه«تامین مالی طرح‌های اشتغال فراگیر»امروز در دولت

آیین نامه اجرایی تامین مالی گسترش فرصت های شغلی و اجرای طرح های برنامه اشتغال فراگیر در دستور کار نشست امروز هیأت دولت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور برای تامین اعتبارات طرح‌های اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال جوانان در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و قرار است امروز پس از بررسی در جلسه هیأت دولت، به تصویب برسد.

نحوه تامین مالی اجرای برنامه اشتغال فراگیر و مولد از محل ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه ۹۷ ، سازوکار به کارگیری تسیهلات بانکی برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، راه اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام در بخش خصوصی، تامین اعتبارات اشتغالزایی از محل بافت های فرسوده، طرح های حمل و نقل ریلی، کارورزی جوانان و همچنین طرح های اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی که در تبصره ۱۸ قانون بودجه پیش بینی شده است، در آیین نامه اجرایی مشخص و به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود.

بر اساس این گزارش، همچنین در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور روسای قوه قضائیه و مجلس، پیشنهادهایی برای توسعه اشتغال، رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تامین تسهیلات لازم برای این هدف در بازار مالی کشور مطرح و تصویب شد.

در این نشست در راستای گسترش فرصت‌های شغلی برای جوانان و اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهادهایی برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم بررسی و تصویب شد.

کد مطلب 4341200
محمد جندقی

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