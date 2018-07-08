به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور برای تامین اعتبارات طرح‌های اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال جوانان در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و قرار است امروز پس از بررسی در جلسه هیأت دولت، به تصویب برسد.

نحوه تامین مالی اجرای برنامه اشتغال فراگیر و مولد از محل ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه ۹۷ ، سازوکار به کارگیری تسیهلات بانکی برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، راه اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام در بخش خصوصی، تامین اعتبارات اشتغالزایی از محل بافت های فرسوده، طرح های حمل و نقل ریلی، کارورزی جوانان و همچنین طرح های اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی که در تبصره ۱۸ قانون بودجه پیش بینی شده است، در آیین نامه اجرایی مشخص و به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود.

بر اساس این گزارش، همچنین در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور روسای قوه قضائیه و مجلس، پیشنهادهایی برای توسعه اشتغال، رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تامین تسهیلات لازم برای این هدف در بازار مالی کشور مطرح و تصویب شد.

در این نشست در راستای گسترش فرصت‌های شغلی برای جوانان و اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهادهایی برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم بررسی و تصویب شد.