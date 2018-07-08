به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر شنبه در شورای اداری استان همدان بابیان اینکه انقلاب ایران هر روز از یک معبر عبور می کند و این دلیل رشد و استحکام و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شده است، افزود: آمریکا وقتی قطعنامه ۱۹۲۹ را به شورای امنیت برد در آنجا تاکید شده بود مواظب فروش نفت و بانکهای ایران باشید و اذهان را گمراه کرده بودند که ایران برای پرورش تروریست از آنها استفاده می کند و همه یکپارچه متفق القول شدند که ایران را تحریم نفتی بکنند.

حاجی بابایی بابیان اینکه امروز اتحادیه اروپا حداقل به زبان و ظاهر با تحریم مخالف است اما با این وجود باید درنظر بگیریم موقعیت ما یک اضطرار نیست، گفت: ایران از نظر کالاهای اساسی وضعیت با ثباتی دارد اما مشکل اینجاست که به دلیل موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، آمریکا و کشورهای دیگر تقبل هزینه می کنند تا ایران را متزلزل کنند که متاسفانه عده ای هم از داخل همراهی هایی دارند.

وی بابیان اینکه در جلسات مجلس بارها صحبت و این مطالبه مردمی را مطرح کرده ایم که باید مشخص شود این وضعیت از کجا نشات می گیرد، گفت: باید مشخص شود فردی ۲ تن سکه یکجا چگونه گردآوری کرده و آیا واقعا حمایتی برای براندازی در پشت این جریان نبوده است؟

نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بعد از حل مشکلات اقتصادی و گذشتن از موقعیت ویژه ای که در آن قرار گرفته ایم، وقت حسابرسی با کسانی است که با اعتماد عمومی بازی کردند، گفت، در جلسه سران نظام هم تاکید شد که هر سه قوه کارآمدی لازم را در منظر مردم ندارند و نتوانسته اند انتظارات و مطالبات مردمی را آنگونه که باید پاسخگو باشند تاجایی که امروز در جایگاهی قرار گرفته ایم که آمریکا در مقابل قرار گرفته و معتقد است باید ایران را تضعیف کند و از سرراه خود بردارد.

حاجی بابایی باتاکید بر اینکه به مدیریت منسجم و یکپارچه اقتصادی نیاز داریم و رهبری و فرماندهی این حرکت یکپارچه را رئیس جمهور به عهده دارد، گفت: در این حرکت منسجم و یک پارچه اختلاف و چند صدایی سم مهلکی است که باید مواظب آن باشیم و از همه خطرناکتر ضعف فرمانده است.

وی بابیان اینکه هنر در این است که زمان شناسی داشته و در همان زمان هنرنمایی داشته باشیم، گفت: تاثیر استراتژی فرمانده قوی در زمان شناسی و اعمال تصمیم درست در همان زمان تاثیر گذار است و هر شائبه ای که دل لشکر و در راس آن دل فرمانده را در این موقعیت حساس بلرزاند، حرکتی ضد ایران و ایرانی و نظام و مردم است.

وی بابیان اینکه امروز رئیس مجلس باید به عنوان فرمانده و مدیر و رهبر مجلس از خود گذشتگی کند، گفت: باید امروز کسانی مدیریت اوضاع را کنند که شجاعت عبور از روی مین های توطئه های داخلی و خارجی را داشته باشند و معبر را برای مردم باز کنند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اگر درست مدیریت و اجرا شود برگ زرینی در تاریخ مجلس رقم می خورد اما اگر نتوانیم همراهی و اوضاع را مدیریت کنیم، نقطه سیاهی در تاریخ و دامن مجلس خواهد نشست که پاک شدنی نیست چراکه امروز باید این نظام قدرتمند و ریشه دار را حمایت کرد و تعهد خود را به اثبات رساند.

وی ادامه داد: کسی که دوتن سکه را دزدید اختلاس بسیار بزرگی کرده است، اما زشت تر از این اختلاس، اختلاس اعتماد مردم است و کسی که اعتماد مردم را کم کرده و امنیت کشور را متزلزل کند مذموم است و باید در برابر آن ایستاد.

حاجی بابایی به نقش بازار هم اشاره کرد و گفت: باید تنظیم بازار در دستور کار بوده و پایش مستمر وضعیت بازار و اقتصاد را به عنوان یک وظیفه در برنامه های خود داشته باشیم.

وی ایجاد نشاط و امید را مهم ترین وظیفه مسئولین، نمایندگان و هرکسی که در این کشور است و ادعای عشق به کشور دارد، عنوان کرد و گفت: باید با همدلی در شهر و روستا امید و نشاط ایجاد کنیم و کسی که ناامیدی ایجاد کند به ملت ایران جفا کرده است.

وی باتاکید براینکه ما قطعا از این مرحله و معبر عبور می کنیم، گفت: باید حرکت کنیم چراکه از یک جانشینی به جایی نمی رسیم و اگر حتی روزی یک ساعت بیشتر برای ایجاد امید و نشاط در دل مردم تلاش کنیم، نتایج ارزشمند آن به خود ما و به کشور ما برمی گردد.

حاجی بابایی بابیان اینکه امروز باید مانند روزهای دفاع مقدس یکدل و یکپارچه و با تعهد کار جهادی کنیم، گفت: طی دو هفته گذشته شش جلسه با شش وزیر برگزار و در هریک پروژه های بزرگی را به تصویب رساندیم.

وی بابیان اینکه شش میلیارد تومان با شروع راه آهن همدان - ملایر وارد استان می شود، گفت: تمام مراحل این اقدام اعم از تصویب و برگزاری مناقصه و تشریفات اداری انتخاب پیمانکار به اتمام رسیده و در مرحله اجراء قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه همراهی در استان بسیار مطلوب است و هرکس در جایگاه خود به درستی ایفای نقش کرده و دلسوزانه تلاش می کند، تاکید کرد: در برابر هر حرکتی که برای نظام آسیب زا باشد با قدرت ایستاده ایم و هیچکس حق ندارد برای هوای نفس خود کار کند و باید صادقانه کار کند.

حاجی بابایی بابیان اینکه من خود را خاک پای کسی که صادقانه تلاش کند میدانم، گفت: همه باید کمک کنند که با هم اهداف توسعه کشور را پیش ببریم کمااینکه در داخل استان همدان برنامه های ملی متعددی داریم که بعداز سالها دوباره احیاء شده اند و باید تلاش کنیم تا به نتیجه برسند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی باتاکید براینکه برنامه همدان ۲۰۱۸ امسال بسیار مهم است، گفت: وقت پرداختن به حاشیه ها را نداریم و باید کارها به سرعت پیش برود.

حاجی بابایی بابیان اینکه اشرافی گری و تنبلی در همه احزاب وجود ندارد، گفت: محکوم کردن اصولگرا و اصلاح طلب معنا ندارد چراکه امروز وقت پرداختن به این مقولات نیست و اینها برای مردم کهنه شده و امروز مهم نظام است.

نماینده مردم همدان درمجلس با تاکید بر ممانعت از پرداختن به بازی های سیاسی و جناحی با مثالی از جنگ جهانی دوم گفت: کسانی که به این امور سیاسی بازی می پردازند دغدغه خودشان را دارند و به دنبال جایگاه و پایگاه برای خود هستند و دغدغه نظام و مردم و کشور را ندارند.

وی گفت: باید مواظب باشیم که در این مقوله ها گرفتار نشویم و من اعلام می کنم تنها موضوع و فاکتور مهم کارآمدی و تلاش برای رسیدن آرامش و امنیت اقتصادی در کشور و در طیف استان نیز رسیدن به اهداف توسعه استان است و هرقدمی به غیر از این مسیر و انحراف از این مسیر را بر نمی تابم.