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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۵۸

فرماندار دشتی:

کلاس‌های اوقات فراغت در دشتی با کیفیت برگزار شود

کلاس‌های اوقات فراغت در دشتی با کیفیت برگزار شود

دشتی- فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه کلاس‌های اوقات فراغت در سطح شهرستان با کیفیت برگزار شود، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این کلاس‌ها مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی ضمن تسلیت شهادت امام جعفر صادق(ع) از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری هر چه بهتر کنکور سراسری در سطح شهرستان تقدیر وتشکر کرد.

وی افزود: امسال هزار و ۲۱۷ نفر در کنکور سراسری شرکت کردند که به حمد الله دانش آموزان با آرامش و بدون هیچ دغدغه ای حضور پیدا کردند.

نادری با اشاره به مطالب منتشر شده در برخی فضاهای مجازی یادآور شد: این مطالب مطرح شده هیچ جایگاهی در سطح شهرستان ندارد و مدیر آموزش و پرورش به این فضاسازی‌ها توجه نکند و با تمام توان برای سال تحصیلی جدید برنامه ریزی داشته باشد.

وی تصریح کرد: برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان باید برنامه‌های با کیفیت برگزار شود تا شاهد خروجی مناسب از این کلاس‌ها باشیم.

نادری خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی در برگزاری هر چه باشکوه‌تر این کلاس‌ها مشارکت و در همین راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

وی با اشاره به کمبود آب و برق در سطح کشور گفت: همه مردم باید در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 4341212

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