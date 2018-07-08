محمد بشیری زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به محرومیت روستاهای خراسان جنوبی بیان کرد: بسیاری از روستاهای بخش درمیان مرزی بوده و مرزبانان غیوری را در دل می‌پروراند.

وی با بیان اینکه نباید روستاییان را در خدمت رسانی ها فراموش کنیم، گفت: اگر روستاها تخلیه شود، مشکلات زیادی گرفتار جامعه خواهد شد.

بشیری زاده روستاییان را عامل مهمی در توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: محصولات تولیدی روستاییان نقش مهمی در گردش چرخ اقتصاد استان دارد.

وی با اشاره به محرومیت روستاهای « ذکری»، « گل نی» و « جلاران» بیان کرد: طی سال جاری این روستاها مورد توجه ویژه مسئولان قرارگرفته‌اند.

فرماندار درمیان با بیان اینکه ظرفیت آب رسانی ذکری و گل نی به چهار برابر رسیده است، گفت: همچنین روستای جلاران با همکاری بنیاد برکت آب رسانی ویژه می‌شود.

بشیری زاده با بیان اینکه به جد پیگیر رفع مشکلات این روستاها هستیم، اظهار کرد: برای جمعیت ۶۶ خانواری « ذکری» ، « گل نی» و « جلاران»، ۶۶ واحد مسکن روستایی به صورت ۱۰۰ درصد رایگان احداث می‌شود.