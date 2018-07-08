  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۸:۴۳

شهردار بیدخت:

کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای شهرداری بیدخت

کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای شهرداری بیدخت

گناباد- شهردار بیدخت گفت: قانون حذف درآمد شهرداری ها از محل عوارض فرآورده های نفتی باعث کاهش ۵۰ درصدی بودجه جاری این شهرداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میر بیدختی شنبه شب در نشست خبری در محل شهرداری بیدخت اظهارکرد: طبق سند راهبردی، اولویت کار صرفا بحث گردشگری تنها نیست ولی بیدخت به عنوان اولین شهر ورودی به خراسان رضوی می باشد که در زمینه جذب گردشگر هم برنامه خواهیم داشت.

وی افزود: در این طرح که افق ۲۰ ساله بیدخت است از ظرفیت ها،برنامه ها و ایده های بیدختی های مقیم شهرهای دیگر استفاده خواهد شد.

شهردار بیدخت تصریح کرد: بودجه سالانه این شهرداری با نزدیک ۶ هزار نفر جمعیت ، ۵ میلیارد وهشتصد میلیون تومان بوده و از لحاظ جذب سرمایه گذار از شهرهای دیگر بیشتر سرمایه گذار جذب کرده ایم.

میر بیدختی عنوان کرد: در راستای درآمد پایدار برای شهرداری، تالار شهرداری بیدخت با زیربنای ۳۶۰۰ مترمربع و با هزینه ۶ میلیارد تومان تا پایان سال و با مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.

وی افزود: هزینه روشنایی پارک ها را شهرداری پرداخت می کند که توان پرداخت آن را نداریم و پارک ها با معابر چه فرقی می کند که اداره برق هزینه آن را پرداخت نمی کند؟

شهردار بیدخت اظهار داشت : مسکن مهر بیدخت اولین مسکن مهر در شهرستان است که کارهای زیربنایی آن از قبیل جدول کشی و آسفالت آن انجام شده که البته روشنایی آن دچار مشکل است و در حال پیگیری برای رفع مشکل هستیم.

شهردار بیدخت گفت: ۸۰۰ میلیون تومان از عوارض سوخت به شهرداری قبلاً اختصاص  یافته  که حذف شده است و به طرح هدفمندی یارانه ها پرداخت می شودکه این مبلغ در گذشته ۵۰ درصد هزینه جاری ما را برآورده می کرد. 

میربیدختی تصریح کرد: بدهی شهرداری حدود ۲ میلیارد تومان است که با دریافت مطالبات خود بدهکاری زیادی نخواهیم داشت.

کد مطلب 4341217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها