عرضه کالاهای وارداتی با قیمت بالاتر از ارز دولتی تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان با بیان اینکه تیمهای بازرسی همانند ایام نوروز، کار خود را از نخستین روز تیرماه آغاز کرده و در قالب تیمهای چند نفره بازرسیها را انجام و به شکایات مردمی رسیدگی میکنند، افزود: با توجه به شرایطی که امروز در بازار حاکم است، شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت تنظیم بازار کشور را بر عهده دارد.
وی با یادآوری اینکه سامانه تلفن ۱۲۴ تا ساعت ۱۹.۳۰ شکایات مردمی را ثبت کرده و مردم میتوانند هرگونه شکایات خود را در حوزه بازار با این شماره سه رقمی در میان بگذارند، ادامه داد: یکی از دغدغههایی که امروز با آن مواجه هستیم، دغدغه کامیونداران است که در این راستا و برای رفع این دغدغه، در گام نخست باید اجازه ندهیم واردکنندگان لاستیک، قیمت این محصول را افزایش دهند.
فغفوری با بیان اینکه زمانی که واردکنندگان لاستیک، این محصول را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکنند، نیازی به افزایش قیمت نیست، تصریح کرد: این عدم افزایش قیمت شامل سایر اقلام از جمله ذرت و سویا نیز که یارانه دولتی دریافت کردهاند میشود، بنابراین افزایش قیمت این محصولات به منزله تخلف بوده و ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد خواهد کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه به دلیل ذخایر خوبی که در برخی از محصولات داریم، شاهد کاهش قیمت این محصولات نیز هستیم، خاطرنشان کرد: معتقدیم در حوزه تنظیم بازار باید مشکلات به اولویتبندی کرده و نسبت به رفع این دغدغهها اقدام کنیم که در برهه کنونی، رسیدگی به مشکلات کامیونداران در اولویت قرار دارد.
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