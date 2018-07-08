به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ممیزی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در محل استانداری زنجان، افزود: رسیدگی سریع و فوق‌العاده نسبت به تخلفات انجام می شود و بدون بوروکراسی اداری؛ نسبت به کارشناسی کار انجام می شود.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی استان زنجان با متخلفین به جد برخورد کرده و باکسی شوخی ندارد، گفت: مردم وقتی به سامانه‌ای اعلام می‌کنند، انتظار رسیدگی دارند و در این میان به نظر می‌رسد یک رصد باید بر اعمال خود در حوزه نظارت داشته باشیم.

ممیزی تأکید کرد: حضور ناظران و بازرسان در حوزه عمده‌فروشی تأثیر بسزایی در کنترل بازار دارد باید این نظارت به‌صورت مستمر انجام گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: رسیدگی به تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف‌کنندگان ازجمله وظایف این اداره است.

ممیزی تصریح کرد: اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد و بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.

وی گفت: ما آمادگی وصول شکایات راداریم و این تخلفات کارشناسی شده و رسیدگی می‌شود و وظیفه ذاتی سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف است که پس از وصول شکایت پرونده تشکیل داده و به تعزیرات ارسال کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان یاد آور شد: طی سال جاری یک مورد تعطیلی موقتی یکی از واحدهای صنفی را داشتیم.