برنامه تیم ملی فوتبال قطع عضو برای مسابقات جهانی مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، مهدی غفاری سرمربی تیم ملی فوتبال قطع عضو با اشاره به اتمام اولین اردوی انتخابی این تیم گفت: در این اردو بازیکنان منتخب مسابقات قهرمانی کشور که اخیرا به میزبانی تهران برگزار شد و نیز تعدادی از ورزشکارانی که از گذشته عملکرد آنها مورد توجه کادر فنی قرار داشت، حضور داشتند. با توجه به آمادگی جسمانی و فنی ورزشکاران در پایان تعدادی از آنها حذف شدند.

غفاری تاکید کرد: از میان مدعوین به این اردو ۲۵ ورزشکار برای اردوی بعدی انتخاب شدند که ۲۵ تیر ماه مجددا به اردوی آمادگی فرا خوانده می شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه فوتبال قطع عضو تاکنون مسابقات لیگ نداشته تا حدی برای آماده سازی ورزشکاران با دشواری هایی رو به رو هستیم اما تلاش می کنیم با ارائه برنامه تمرینی بدنسازی و تاکتیکی این کمبودها رفع شود.

غفاری ادامه داد: تا زمان اعزام به مسابقات قهرمانی جهان که آبان ماه سال جاری برگزار می شود، هر ماه دو اردو برای ورزشکاران پیش بینی شده که به تدریج برگزار و برنامه های کادر فنی به ترتیب در اردوها پیاده می شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال قطع عضو در پایان خاطر نشان کرد: مسابقات جهانی مهم ترین رویداد فوتبال قطع عضو است و امیدواریم بتوانیم نتایج خوبی از آن کسب کنیم.