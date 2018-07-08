مقابله با بحران آب در گرو مدیریت مصرف بهینه است

به گزارش خبرگزاری مهر، داراب بیرنوندی در این باره اظهار کرد: برای جبران کمبود آب در قزوین، دو راهکار در دستور کار شرکت وجود دارد که شامل اجرای طرح های فوری و آبرسانی و مدیریت مصرف است.

مدیر عامل آبفای استان افزود:کشور ما کشور کم آبی است که یک سوم بارندگی و ۳ برابر تبخیر آب را دارد و در بخش آب شرب ۶ درصد و ۹۴ درصد مابقی را در بخش کشاورزی و صنعت مصرف می گرددکه در استان قزوین در بخش صنعت و کشاورزی نیز برداشت از سفره های زیرزمینی و چاهها است که خود باعث فرو نشست این سفره ها می شود.



بیرنوندی از پروژه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین آب شرب استان قزوین را، افزوده شدن ۴ حلقه چاه در منطقه میدان دام، پروژه های چاههای شرق شهر قزوین که در دست اقدام و پروژه سد طالقان و انتقال آب شرب از این سد که از طریق همکاران ما در شرکت آب منطقه ای استان قزوین در دست پیگیری می باشد.



وی در ادامه خاطر نشان کرد: در استان قزوین و در بخش آب شرب شهری ۳۸۱ هزار مشترک وجود دارد که به ازای هر نفر ۱۹۸ لیتر آب تولید که ۱۸ درصد آن در شبکه پرت می شود.



بیرنوندی افزود: تعهد شرکت آب شهری برای ۲ طبقه و یک پیلوت است و مشترکین می بایستی برای طبقات بالاتر از مخزن و پمپ استفاده کنند و بایستی مد نظر داشته باشند که پمپ بعد از مخزن نصب گردد که در غیر این صورت غیر مجاز بوده و به شبکه آسیب زده و باعث افت فشار برای همسایگان می شود.



مدیر عامل آبفای استان قزوین بیان کرد: برای مشترکینی که انشعاب غیر مجاز نصب کرده باشند بین ۲ تا ۱۰ میلیون تومان جریمه می شوند و برای مشترکین پر مصرف ۱۰ برابر مشترکین کم مصرف قبض برایشان صادر می شود.

وی یادآور شد: اکیپ ناجیان آب در شرکت آبفای استان تشکیل شده و در سطح شهر در حال گشت زنی هستند و با مشترکین پر مصرف و مصارف غیر ضرور برخورد خواهند کرد.