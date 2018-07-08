پایان مسابقات قهرمانی موی تای نوجوانان وجوانان دختر کشور در سقز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های قهرمانی موی تای دختران نوجوانان و جوانان کشور انتخابی تیم ملی با معرفی نفرات و تیم های برتر شامگاه شنبه ۱۶ تیرماه در شهرستان سقز به کار خود پایان داد.

در این رقابت ها ۱۸۰ موی تای کار در قالب ۱۸ تیم از استان های سراسر کشور در سالن ۱۲۰۰ نفره شهید آبدرم بر روی رینگ رفتند و با هم به مبارزه پرداختند.

در نتیجه تیمی، مجموع رده های سنی نوجوانان و جوانان: استان فارس بر سکوی نخست ایستاد، مازندران دوم شد، تهران در جایگاه سوم قرار گرفت و کردستان الف نیز عنوان چهارم را به دست آورد.

تیم کردستان الف در بخش نوجوانان با دو نشان طلا، سه نقره و سه برنز مقام سوم را از آن خود کرد، فارس و مازندران به ترتیب اول و دوم شدند.

در رده جوانان: استان های فارس، قزوین و مازندران به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند و تیم کردستان الف در این رده با کسب سه نشان نقره و دو برنز نهم شد.

عسل رشیده زاده و بهار وطن دوست از کردستان دو نشان طلا را در رده سنی نوجوانان کسب کردند، مائده کریمی، نیلا میرزائی، نارین بهرام پور و میترا شهسواری مدال نقره را به خود اختصاص دادند، نادیا رحمانی، سوگل مرادی، سارینا جلالی و آرزو رستگاری به نشان برنز دست یافتند.

همچنین در بخش جوانان: مبینا فیضی، نیلوفر سلیمانی، الناز رضا زاده و کوثر توحیدی نشان نقره این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند و نگین کریمی، رومینا ابراهیمی، شلیر صالحی پور، سمر جوانمردی و کیمیا صبرجو عنوان سوم را کسب کردند.

نفرات برتر اوزان مختلف این دوره از مسابقات پس از چند دوره اردوی آمادگی تیم ملی به رقابت های جهانی اعزام می شوند.

گفتنی است، رقابت های دختران نوجوانان و جوانان جهان مردادماه امسال در کشور تایلند برگزار می شود.