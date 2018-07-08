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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۴

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان:

۵۰۰۰ کارآموز گلستانی در دوره‌های آموزشی مهارتی شرکت کردند

۵۰۰۰ کارآموز گلستانی در دوره‌های آموزشی مهارتی شرکت کردند

گرگان- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان گفت: طی سه ماه نخست امسال بیش از پنج هزار نفر در دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان گلستان شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، سید علیرضا حسینی طلب، از شرکت پنج هزار و ۷۱۴ نفر در دوره‌های آموزشی مهارتی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد استان طی سه ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار کرد: برای این تعداد از افراد معادل یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۲۵۵ نفر ساعت آموزش اجرا شده است.

وی افزود: از این تعداد چهار هزار و ۲۶ نفر دروه معادل ۹ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۸۶۸ نفر ساعت مربوط به بانوان و هزار و ۶۸۸ نفر دوره معادل ۲۹۹ هزار و ۵۶۶ نفر ساعت مربوط به آقایان است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان گفت: خوشه خدمات با تعداد چهار هزار و ۵۱۵ کارآموز، خوشه کشاورزی با تعداد ۱۲۳ کارآموز در این مدت فعالیت داشته و بیشترین تعداد کارآموز در رشته مراقبت زیبایی با هزار و ۴۶۰ نفر بوده است.

وی تصریح کرد: در جهت ارتقاء علمی  مدیران و مربیان، چهار هزار و ۹۶۰ نفر آموزش عمومی و ۹ هزار  و ۱۷۶ نفر ساعت آموزش خصوصی برگزار شد.

حسینی طلب اظهار کرد: در این مدت ۱۲ جلسه هم اندیشی، دو جلسه هیئت نظارت استان برگزار شد و جهت بررسی عملکرد و اعمال صحیح سیاست‌های سازمان از آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، ۲۸۸  مورد بازرسی صورت گرفت.

وی در پایان با اشاره به ارزشیابی شاخص‌های آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد خاطرنشان کرد: از ۱۱ آموزشگاهی که درخواست رتبه بندی داده بودند ۱۰ گواهینامه رتبه بندی صادر شد.

کد مطلب 4341229

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