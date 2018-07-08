حملات کوبنده مقاومت یمن علیه مواضع متجاوزان در جبهه های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند در جدیدترین حملات خود مواضع نظامیان سعودی و عناصر وابسته به ائتلاف متجاوز را در جبهه نجران هدف حملات توپخانه ای خود قرار دهند.

بر اساس این گزارش مواضع متجاوزان در منطقه السدیس واقع در نجران هدف قرار گرفت.

همچنین نیروهای مقاومت یمن یکی از محل های تجمع نظامیان متجاوز را در شمال منطقه التحیتا واقع در ساحل غربی هدف قرار داده که در جریان آن تعداد زیادی از نظامیان به هلاکت رسیده و تجهیزات آنها منهدم شد.

مواضع نظامیان سعودی در نزدیکی گذرگاه علب واقع در عسیر نیز هدف حملات نیروهای یمنی قرار گرفت.