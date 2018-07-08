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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۰۳

رئیس سازمان نظام پرستاری عنوان کرد؛

محور کار پرستاران مراقبت است نه ویزیت

محور کار پرستاران مراقبت است نه ویزیت

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در خصوص ویزیت بیماران توسط پرستاران، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اصغر دالوندی، گفت: منظور بنده از ویزیت و غربالگری سلامت، ویزیت به جای پزشکان نیست و این یک جو سازی رسانه ای است و یا سوء برداشت تخصصی بوده است.

وی افزود: پرستاران می توانند به عنوان نیروهای مکمل سلامت در ارزیابی یا assessment اولیه فرد، یا خانواده (home visit) و کار با گروه ها با جمع آوری اطلاعات، تشخیص مشکلات، تهیه و تدوین برنامه مراقبت در صورت برخورد با موارد خاص زمینه را برای ارجاع موارد و تشخیص دقیق تر پزشکان فراهم نمایند.

دالوندی گفت: محور کار پرستاران مراقبت است و این مراقبت صرفا در محیط بیمارستان نیست، بلکه در خانواده و سایر محیط های درمانی مثل مراکز سالمندی، مراقبت های تسکینی، مراقبت طولانی مدت می تواند توسعه یابد.

کد مطلب 4341233
حبیب احسنی پور

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