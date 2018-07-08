محور کار پرستاران مراقبت است نه ویزیت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اصغر دالوندی، گفت: منظور بنده از ویزیت و غربالگری سلامت، ویزیت به جای پزشکان نیست و این یک جو سازی رسانه ای است و یا سوء برداشت تخصصی بوده است.

وی افزود: پرستاران می توانند به عنوان نیروهای مکمل سلامت در ارزیابی یا assessment اولیه فرد، یا خانواده (home visit) و کار با گروه ها با جمع آوری اطلاعات، تشخیص مشکلات، تهیه و تدوین برنامه مراقبت در صورت برخورد با موارد خاص زمینه را برای ارجاع موارد و تشخیص دقیق تر پزشکان فراهم نمایند.

دالوندی گفت: محور کار پرستاران مراقبت است و این مراقبت صرفا در محیط بیمارستان نیست، بلکه در خانواده و سایر محیط های درمانی مثل مراکز سالمندی، مراقبت های تسکینی، مراقبت طولانی مدت می تواند توسعه یابد.