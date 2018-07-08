هماهنگی لازم برای مقابله با قاچاق کالا در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و ارز خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در سطح کشور در حوزه مبارزه با قاچاق کالا به صورت هماهنگ و جمعی عمل نمی‌کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی بیان کرد: هر چند جلوگیری از قاچاق کالا امری امکان پذیر است اما رسیدن به این مهم بستگی به شناسایی علت‌های به وجود آمدن چنین پدیده‌ای دارد که یک کار همه جانبه می طلبد.

عبادی ادامه داد: اینکه ۳۰ درصد از قاچاق کالا از مبادی رسمی صورت می‌گیرد امری پذیرفته نیست و نشان از نبود امکانات لازم برای کنترل ورود و یا خروج کالا از کشور و یا سهل انگاری اشخاص در این موضوع مهم است.

وی افزود: برای موارد مهمی چون کنترل و پیشگیری از قاچاق کالا باید کارآمدترین افراد را منصوب کرده و با نظارت دقیق با افراد سهل انگار و خاطی برخورد کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: گاهی در زمینه چرایی قاچاق کالا سخن از نارسایی قوانین می‌زنیم که باید به این سؤال پاسخ داد که چرا این نارسایی قانون به مجلس اعلام نمی‌شود و اگر شده چرا قانونگذار این نقص را جبران نمی‌کند.

عبادی با اشاره به اینکه بیکاری و نبود اشتغال یکی از علل قاچاق کالا است، اظهار کرد: چگونه است که برای اختلاس و حقوق‌های نجومی در کشور پول و سرمایه وجود دارد ولی وقتی سخن از سرمایه‌گذاری برای اشتغال زده می شود اعتباری وجود ندارد.

وی بیان کرد: دستگاه‌های اطلاع‌رسان و رسانه‌ها نیز در حساس‌ترین ساعات شبانه روز باید نسبت به تأثیر خرید کالای قاچاق به مردم هوشیاری لازم را بدهند و اگر این اقدام از گذشته‌های دور صورت می گرفت اکنون استفاده از کالای قاچاق در بین مردم قبیح بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی ادامه داد: هماهنگی لازم در مقابله با قاچاق کالا وجود ندارد چرا که اگر در این زمینه انسجام وجود داشت شاهد شرایط فعلی نمی‌بودیم.

عبادی یادآور شد: ایمان و پرهیز از استفاده از مال حرام و تقید به منافع ملی دو مؤلفه مهم در پیشگیری از قاچاق کالا است در حالی که در کشور ما به نوعی هم با پایگاه‌های ایمانی مقابله می‌شود و هم منافع ملی قربانی جناح بندی‌های سیاسی شده است.