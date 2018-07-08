سفر ۸ میلیون و۷۰۰ هزار زائر در فروردین به مشهد

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی فروزان صبح یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق آمار ثبت شده در ۳ ماه اول سال ۹۷، هشت میلیون و ۷۳۷ هزار و ۷۲۱ زائر به مشهد سفر کرده اند که پنج میلیون و ۷۶ هزار و ۸۲۸ نفر با وسایل نقلیه شخصی به این شهر آمده اند که نسبت به سه ماهه سال قبل رشد ۶ درصدی دارد.

وی افزود : یک میلیون و ۵۷۶ هزار و ۹۲۶ نفر هم با از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای زائر مشهد الرضا شده اند که این میزان نسبت به همین زمان در سال قبل سه درصد کاهش یافته است.

مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت: مسافران ناوگان حمل و نقل ریلی که در این مدت با قطار به مشهد سفر کرده اند هم یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۸۹ نفر بوده که رشد ۲۱ درصدی را نشان می دهد.

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی خاطرنشان کرد:فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد هم در این مدت میزبان ۸۸۱ هزار و ۷۳ زائر ورودی به مشهد بوده است که نسبت به سال قبل در این زمان ۶ درصد کاهش دارد.