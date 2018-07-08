آزمایش موفقیت آمیز واکسن جدید ایدز روی انسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گروهی از محققان دانشگاه هاروارد در مسیر کنترل بیماری ایدز به پیشرفت های مهمی دست یافته اند. آنها یک واکسن چندسویه ساخته اند که آزمایش های اولیه آن در انسان موفقیت آمیز بوده است.

تمام شرکت کنندگان در آزمایش که این واکسن را دریافت کردند حداقل نوعی واکنش ایمنی ضد HIV را از خود نشان دادند. از سوی دیگر حداقل۸۰ درصد شرکت کنندگان واکنش های پیشرفته تری از خود نشان دادند.

همچنین محققان متوجه شده اند این واکسن ۶۷ درصد میمون های rhesus را در برابر ضعف های ایمنی محافظت کرد. این آمار نشان می دهد واکسن مذکور احتمالا در برابر HIV نیز موثر است.

این بدان معنا نیست که محققان واکسنی کاملا موثر برای مقابله با ویروس ایدز یافته اند. هرچند آزمایش واکسن روی میمون ها موفقیت آمیز بوده، اما باید آزمایش های بیشتری برای موثر بودن این واکسن در برابر عفونت ایدز در بدن انسان انجام شود.

مرحله بعد، آزمایش این واکسن روی ۲۶۰۰ زن در جنوب آفریقا است. آنها در خطر ابتلا به ایدز قرار دارند. این فقط یکی از ۵ واکسنی است که تاکنون تا این مرحله از آزمایش رسیده است.

به هرحال دانشمندان امید زیادی به موفقیت این واکسن دارند. این پروژه برخلاف تلاش های قبلی که روی سویه های خاصی از ویروسHIV متمرکز بودند، اکنون موزائیکی از سویه های مختلف است.

در صورت موفقیت آمیز بودن، پزشکان می توانند آن را در مقیاس وسیع به کار گیرند. این درحالی است که واکسن های پیشین فقط برای جمعیت کوچکی کارآمد بودند.