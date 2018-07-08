بیش از ۴۶ هسته فرهنگی در گلستان راه اندازی شد

حجت الاسلام علی اکبر سایری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان همچون دیگر دستگاههای فرهنگی قدمهای بزرگی برداشته و برنامههای زیادی در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه دوران جوانی و نوجوانی فرصتی است که دیگر باز نمی گردد، افزود: این ایام بهترین فرصت برای رشد علمی، فکری و اعتقادی جوانان و نوجوانان است که باید برنامه ریزیهای دقیقی در این زمینه صورت گیرد.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان با بیان اینکه اگر از این فرصتها به خوبی بهره برداری نشود قطعا ضرر خواهیم کرد، گفت: امروز اگر نتوانیم اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را به خوبی غنی سازی کنیم دشمن از این فرصت استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه برای مقابله با توطئههای دشمنان نیاز است سازمانهای فرهنگی خصوصا سازمان تبلیغات اسلامی در بحث اوقات فراغت به صورت جدی ورود پیدا کند، تصریح کرد: برای ایجاد روحیه باورهای دینی و با نشاط نگهداشتن جوانان و نوجوانان باید برنامههای مختلفی در دستور کار خود قرار داد که در همین راستا سازمان تبلیغات اسلامی برنامههای متعددی در جهت غنی سازی اوقات فراغت برای جوانان و نوجوانان در دستور کار خود قرار داده است.
سایری اظهار کرد: راه اندازی هستههای فرهنگی جوان یکی از برنامههای مهم اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان محسوب میشود که تا کنون بیش از ۴۶ هسته فرهنگی در سطح استان گلستان راه اندازی شده است.
وی یادآور شد: هریک از این هستههای فرهنگی موظف هستند یک نشریه در قالب ۷۰ صفحه از محتوای جلسات کارگروهی که برگزار میشود تهیه کنند.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزاری کلاسهایی تحت عنوان «بوستان معرفت» ویژه نوجوانان زیر ۱۵ سال را از دیگر برنامههای اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان اعلام کرد و گفت: اکنون بیش از ۱۳۰ کلاس «بوستان معرفت» در سطح روستاهای گلستان توسط روحانیون مستقر در حال برگزاری است.
وی افزود: برگزاری کلاسهای قرآن در سطح استان و برنامههای اردویی از دیگر برنامههایی است که توسط اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در استان برگزار میشود.
سایری خاطرنشان کرد: طرح اوقات فراغت از ابتدای ۱۰ تیر آغاز و تا ۲۰ مرداد ادامه دارد.
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