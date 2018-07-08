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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۰

ولایتی صادر کرد:

دستور برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان از منابع دانشگاه آزاد

دستور برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان از منابع دانشگاه آزاد

علی اکبر ولایتی به تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دستور داد برای جلوگیری از هرگونه شائبه بهره‌برداری سیاسی و سوءاستفاده از منابع این دانشگاه با تخلفات در این زمینه برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، در این دستور آمده است: «نظر به اهمیت صیانت از حریم علم و دانش اندوزی و جایگاه و نقش تاثیرگذار دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه و خودداری از هرگونه شائبه بهره بردای سیاسی، حزبی، گروهی و شخصی و نیز اهمیت حفظ و پاسداشت بیت المال و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از منابع معنوی و مادی، ضرورت دارد رئیس و دبیران هیات امناهای استانی و معاونین ذیربط حساسیت ویژه درخصوص هرگونه وقوع یا احتمال بهره برداری و سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی مستقیم و غیرمستقیم مادی و معنوی از نام و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی توسط افراد، گروه ها، مدیران و اعضای وابسته به دانشگاه در راستای نیل به منویات سیاسی و حزبی و حتی استفاده از تصاویر رئیس هیات موسس و امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به هر نحو که شائبه بهره برداری را متبادر کند، داشته باشند و در صورت مشاهده، با هر تخلف در هر سطحی برخورد و موضوع را بلافاصله به دفتر ریاست هیات موسس و هیأت امنا منعکس کنند.»

کد مطلب 4341260

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