دستور برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان از منابع دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، در این دستور آمده است: «نظر به اهمیت صیانت از حریم علم و دانش اندوزی و جایگاه و نقش تاثیرگذار دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه و خودداری از هرگونه شائبه بهره بردای سیاسی، حزبی، گروهی و شخصی و نیز اهمیت حفظ و پاسداشت بیت المال و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از منابع معنوی و مادی، ضرورت دارد رئیس و دبیران هیات امناهای استانی و معاونین ذیربط حساسیت ویژه درخصوص هرگونه وقوع یا احتمال بهره برداری و سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی مستقیم و غیرمستقیم مادی و معنوی از نام و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی توسط افراد، گروه ها، مدیران و اعضای وابسته به دانشگاه در راستای نیل به منویات سیاسی و حزبی و حتی استفاده از تصاویر رئیس هیات موسس و امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به هر نحو که شائبه بهره برداری را متبادر کند، داشته باشند و در صورت مشاهده، با هر تخلف در هر سطحی برخورد و موضوع را بلافاصله به دفتر ریاست هیات موسس و هیأت امنا منعکس کنند.»