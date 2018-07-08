طرح هادی ۴۰۰ روستای مازندران نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی نوذری صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه از تعداد سه هزار و ۲۰۰ روستا دو هزار و ۴۷۵ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند گفت: طبق سرشماری ۱۳۴ روستا به تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان افزوده شده است.

وی با بیان اینکه تهیه طرح در تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان انجام شده است گفت: در سال قبل بازنگری طرح هادی در ۱۵۰ روستای استان انجام شده است اما طرح هادی ۴۰۰ روستا از افق ۱۰ سال گذشته است و نیاز به بازنگری دارد و تاکنون طرح هادی هزار و ۲۰۰ روستا در استان عملیاتی شده و از این تعداد طرح هادی ۴۰۰ تا ۵۰۰ روستا به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح هادی نسبت به میانگین کشوری عقب هستیم گفت: بالا بودن هزینه ها و ارزش افزوده و عدم عقب نشینی سبب شده تا نسبت به میانگین کشوری عقب باشیم.

خانی نوذری ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در روستاها داریم، تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز است و اگر طرح هادی بازنگری شود به حل مشکل کمک می کند.

وی با بیان اینکه طرح هادی ۱۵۰ روستا سال قبل بازنگری شده است گفت: امسال پیش بینی می شود تا ۲۰۰ روستا بازنگری طرح هادی صورت گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران ادامه داد: میانگین اعتبار لازم برای هر کیلومتر اجرای طرح هادی ۷۰۰ میلیون تومان است و خوشبختانه مشارکت خوبی بین دهیاران، اهالی و بنیاد مسکن وجود دارد و این امر سبب شده تا طرح هادی بیشتری را در استان اجرا کنیم.

وی گفت: سال قبل در ۶۰۰ روستا طرح هادی با ۸۳ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد و تاکنون ۵۰ درصد اعتبارات استانی و ۱۰۰ درصد اعتبارات ملی تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: دولت برای سرعت بخشی به طرح هادی، قیر را در اختیار بنیاد مسکن قرار داده است و برای بهسازی و آسفالت معابر روستایی در سال ۹۴ و ۹۵ حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار و سال قبل ۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای قیر و آسفالت معابر روستایی تخصیص یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران به توزیع قیر براساس شاخص ها بین شهرستان های استان خبر داد و گفت: پروژه های نیمه تمام، مشارکت مردم، جمعیت و تعداد روستاها از جمله شاخص ها به شمار می رود.

وی درباره روستاهای هدف گردشگری گفت: پیش بینی می شود در سال جاری هفت روستا به عنوان روستاهای هدف معرفی و عملیات اجرایی و بهسازی بافت روستاهای هدف گردشگری آغاز شود.