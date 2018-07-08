به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام باشگاههای والیبال آسیا در بخش بانوان از ۲۰ تیرماه به میزبانی قزاقستان آغاز می شود. تیم پیکان قهرمان فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر والیبال بانوان نماینده ایران در این مسابقات است که در گروه B با تیمهای قزاقستان و چین تایپه همگروه است. مرحله مقدماتی رقابتها با حضور ۹ تیم در سه گروه سه تیمی برگزار می شود.
شاگردان میترا شعبانیان برای حضور در این رقابتها امروز راهی قزاقستان شدند.
برنامه دیدارهای تیم پیکان در جام باشگاههای آسیا:
ایران (پیکان) – قزاقستان، ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی
ایران (پیکان – چین تایپه، ۲۱ تیرماه، ساعت ۱۷ به وقت محلی
گروه بندی مسابقات:
گروه A:تایلند، چین، ژاپن
گروه: B ایران(پیکان)، قزاقستان، چینتایپه
گروه C: ویتنام، اندونزی، سریلانکا
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