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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۸

در تمامی رشته ها؛

انتشار کلید اولیه آزمون ارشد گروه پزشکی/ امکان اعتراض تا سه‌شنبه

انتشار کلید اولیه آزمون ارشد گروه پزشکی/ امکان اعتراض تا سه‌شنبه

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۷ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی برای تمامی رشته ها منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۷ در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه با حضور بیش از ۷۵ هزار نفر در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

کلید اولیه سوالات کلیه رشته ها از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و در صورت اعتراض داوطلبان می توانند درخواست خود را تا ۱۹ تیر براساس فرم اعلام شده در انتهای دفترچه سوال آزمون، فقط بصورت اینترنتی ارسال کنند.

به درخواست هایی که پس از انقضای مهلت و یا به صورت دستی ارسال شوند به هیچوجه ترتیب اثر داده نمی شود.

کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۷ در اواخر تیرماه اعلام خواهد شد. زمان دریافت کارنامه علمی اولیه و دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل و ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده، شروع انتخاب رشته محل، نیمه اول مرداد ماه ۹۷ است.

کد مطلب 4341279

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