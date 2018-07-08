دومین دفتر نانوی ایران و چین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، این مرکز در راستای تسریع همکاری‌های مشترک میان ایران و چین در حوزه‌ فناوری ‌نانو و افزایش تعاملات شرکت های ایرانی و چینی در این حوزه راه‌اندازی شد.

این دفتر با حضور سعید سرکار دبیر ستاد ویژه‌ توسعه‌ فناوری ‌نانو، خلیل شیرغلامی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو و نمایندگانی از سازمان‌ها و شرکت‌های چینی افتتاح شد.

برای تاسیس این دفترکمیسیون صنعت و فناوری شهرداری گوانجو، اتاق بازرگانی گوانجو و شرکت ثبت مالکیت معنوی WTOIP نیز با ستاد توسعه‌ فناوری ‌نانو ایران همکاری داشته‌اند.

هوانگپو یکی از مناطق محوری توسعه‌ فناوری در شهر گوانجو است.

سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در این مراسم گفت: چین در فناوری ‌نانو در حوزه‌های مختلف رتبه اول جهان را دارد.

وی افزود: در مقاله‌ای که اخیرا آمریکایی‌ها در نشریه‌ معتبر بین‌المللی منتشر کردند، ایران را جز پنج کشور برتر جهان تشخیص داده و از این اتفاق ابراز تعجب کردند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو خاطرنشان کرد: ما پلتفورمی برای اجرا داریم که در آن صنایع، بازرگانان و محققان را به یکدیگر وصل می‌کنیم.

سرکار گفت: ما تجربه‌ای موفق در راه‌اندازی دفتر ویژه‌ای برای توسعه‌ همکاری‌ها در حوزه‌ فناوری‌نانو در سال ۲۰۱۵ در شهر سوژو داشته‌ایم.

شیرغلامی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو نیز درباره‌ تجربه پیشین راه‌اندازی دفتری در شهر سوژو گفت: مرکز فناوری‌نانو ایران در سوژو تجربه‌ای موفقیت‌آمیز بود که این همکاری‌ها با تاسیس دفتر گوانجو می‌تواند موفقیت‌های بیشتری را به ‌همراه داشته باشد.

هوادونگ یه رئیس دفتر صنایع کوچک و متوسط شهرداری گوانجو نیز در این مراسم گفت: من به ستاد توسعه‌ فناوری‌ نانو ایران و تمام کسانی که برای راه‌اندازی دفتر مرکز نانوی ایران و چین در شهر گوانجو تلاش کردند، تبریک می‌گویم.

وی افزود: این دفتر موجب افزایش همکاری‌ها میان دو کشور می‌شود.

رئیس دفتر صنایع کوچک و متوسط شهرداری گوانجو خاطرنشان کرد: فناوری‌نانو امروز در تمام جنبه‌های زندگی وارد شده و در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی چین محسوب می‌شود. این فناوری موجب رقابت‌پذیرتر شدن صنایع خواهد شد.

شوکیان راو قائم مقام شرکت ثبت مالکیت معنوی WTOIP، گفت: راه‌اندازی این دفتر فرصت‌های تازه‌ای برای ما ایجاد می‌کند. کار ما ایجاد ارتباط میان گروه‌های فعال در گوانجو با منابع نوآوری در جهان است تا توسعه‌ فناوری تسریع شود.

وی افزود: ما از طریق برنامه مچ‌میکینگ همکاری نزدیکی با ستاد توسعه‌ فناوری ‌نانو ایران داشتیم به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۰ برنامه همکاری مشترک در حال شکل‌گیری است.

قائم مقام شرکت ثبت مالکیت معنوی WTOIP تاکید کرد: رویدادهایی این چنین موجب می‌شود تا ما با پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ایران در حوزه‌ فناوری ‌نانو بیشتر آشنا شویم.

در حاشیه‌ این مراسم سمپوزیوم توسعه و تجاری ‌سازی فناوری‌های نو در ایران و چین برگزار شد.

همچنین سند همکاری راهبردی میان انجمن ارتقا و توسعه‌ مواد جدید صنعتی گوانجو و مرکز نانوی ایران و چین نیز امضا شد.