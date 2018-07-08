انتقاد از برگزاری شوی لباس در کاخ نیاوران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل‌آبادی در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری شوی لباس در کاخ نیاوران گفت: همانگونه که در رسانه ها شنیده‌اید، شوی لباس در تالار آبی کاخ تاریخی و میراثی نیاوران که به شماره ٢٠٢٥ و درسال ١٣٧٧ به ثبت رسیده برای دومین سال برگزار شده است.

وی ادامه داد: این سالن برای نمایش لباس‌های سلطنتی در نظر گرفته شده بود، ولی به بهانه نمایش لباس ها و صنایع دستی، شاهد برگزاری شوی لباس و تجارت البسه در آن مکان هستیم که این مساله امری کاملا تجاری و با هدف سودآوری است.

عضو شورای شهر تاکید کرد: به عنوان مسئول کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش ضمن اعلام حمایت تمام قد از هنر و تولیدات داخلی به ویژه صنایع دستی متذکر می‌شوم که برگزاری شوی لباس، با مجوز عرضه صنایع دستی در کاخ ارزشمند نیاوران جز برای تشکیل جمعه بازار فانتزی نیست.

خلیل‌آبادی افزود: عرضه محصولات مدرن طراحان امروزی در کنار تعداد محدودی پوشاک سنتی ایرانی کلاهی شده است بر سر سازمان های صادر کننده مجوز این رویداد به اصطلاح فرهنگی، برگزاری چنین رویدادی با عنوان صنایع دستی، هدفی جز مجوز ورود به مجموعه نبوده است و به جز چند اثر فاخر، محصولات ارائه شده در تالار آبی فارغ از صنایع دستی ایرانی بوده و طراحان غالباً طرح‌های مدرن خود را در نمایشگاه برای معرفی و فروش عرضه کردند.

وی تصریح کرد: آیا انتخاب تالار آبی کاخ نیاوران با این حجم از تردد مردم و این میزان جابه‌جایی بار صرفا برای همشهریان عزیزی که به جهت خرید آمده‌اند، درست است؟ آیا در حمل و نقل رگال‌ها و بسته‌های بزرگ پوشاک دقت کافی به خرج داده می‌شود؟ آیا واکنش‌های سال گذشته تاریخ‌شناسان و مردم علاقمند به حفظ میراث تاریخی و فرهنگی برای توقف این امر کافی نبود؟ آیا بنیاد مستضعفان فضای دیگری برای برپایی این رویداد نداشت ‌و سؤالات دیگری که از وقت این جلسه خارج است؛ همچنان در اذهان باقی است.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: به نظر می‌رسد صرفا پای مباحث مالی در میان است که اینگونه چشم بر ارزش‌های تاریخی این مملکت بسته اید. عدم تناسب برگزاری اینگونه نمایشگاه‌ها با فضای فرهنگی و تاریخی مجموعه، سبب آسیب‌های جدی به این ملک تاریخی می گردد.

خلیل‌آبادی گفت: تملک یک نهاد غیر مرتبط چه به صورت قانونی و چه برخلاف آن بر یک مکان تخصصی چیزی جز همین اتفاقات را درپی نخواهد داشت. از مسئولان بنیاد مستضعفان استدعا دارم برای حفظ هویت مردم ایران هم که شده از تغییر کاربری‌های میراثی جداً خودداری کنند؛ تهران به درخت نیازمند است و ایران نیز به تاریخ پرغرور خودش.

وی از سازمان میراث فرهنگی تقاضا کرد با پیگیری مجدانه پرونده املاک تاریخی و گردشگری تحت مالکیت بنیاد مستضعفان، نحوه مدیریت صحیح اماکن تاریخی را جایگزین این فرهنگ جمعه بازاری کند و به جهت حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این مجموعه، اقدامات لازم را انجام دهد.