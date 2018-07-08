سرپرست دانشگاه آزاد واحد گنبدکاووس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: «بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.

فرهاد رهبر در نامه ای جداگانه از زحمات و تلاش های رضا رضایی شیرازی در زمان تصدی سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس قدردانی کرد.