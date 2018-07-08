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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

سرپرست دانشگاه آزاد واحد گنبدکاووس منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد واحد گنبدکاووس منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، احمد مهرابیان را به سمت واحد گنبدکاووس این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: «بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.

فرهاد رهبر در نامه ای جداگانه از زحمات و تلاش های رضا رضایی شیرازی در زمان تصدی سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس قدردانی کرد.

کد مطلب 4341293

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