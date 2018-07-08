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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

عضو شورای شهر تهران؛

آب به چشمه علی بازنگشت

آب به چشمه علی بازنگشت

عضو شورای شهر تهران گفت: با وجود وعده های داده شده هنوز آب به چشمه علی بازنگشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه مسئولان مترو وعده داده بودند به زودی آب به چشمه علی باز می گردد اما امروز ۱۷ تیرماه هنوز آب به چشمه علی بازنگشته است، گفت: دوستداران میراث فرهنگی نگران و مضطرب هستند که چه اتفاقی قرار است بیفتد و این موضوع جای پیگیری دارد.

هفته گذشته مدیرعامل شرکت مترو تهران اعلام کرده بود که آب به چشمه علی بازگشته و تصاویری از جاری شدن  اندک آب در این چشمه منتشر کرده و وعده داده بود به تدریج حجم آب در چشمه علی افزایش پیدا می کند.

کد مطلب 4341305
نورا حسینی

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