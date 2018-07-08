کاهش ۲۸ درصدی طلاق در قزوین

حجت الاسلام حسین کثیرلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طلاق در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته در شهرستان قزوین ۲۸ درصد کاهش داشته است.

رئیس دادگستری شهرستان قزوین افزود: با توجه به اقدامات انجام شده، کاهش طلاق در روستاها بیشتر و قابل توجه بوده است.

حجت الاسلام کثیرلو عنوان کرد: میزان ازدواج در شهرها اندکی کاهش داشته است اما این موضوع در روستاها حدود ۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین عوامل متعددی را در کاهش طلاق موثر دانست و خاطر نشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای زوجین درآستانه ازدواج، حضور قضات مشاور زن در محل محاکم خانواده، ارجاع متقاضیان طلاق به مراکز مشاوره خانواده واستقرار واحدهای صلح وسازش شوراهای حل اختلاف و تیم کاهش طلاق اداره بهزیستی در محل دادگاه های خانواده قزوین از علل عمده کاهش طلاق در دادگستری شهرستان قزوین است.

وی اظهار کرد: یکی از مهم ترین عوامل طلاق عدم فراگیری مهارت‌های زندگی زوجین قبل از ازدواج است که در این خصوص لازم است نهاد های فرهنگی، آموزشی و مشاوره ای با برنامه ریزی نسبت به آموزش زوجین اقدام کنند.

حجت الاسلام کثیرلو در پایان تصریح کرد: در حال حاضر مهریه بالا یکی از عوامل اصلی شکل گیری معضل طلاق در بین زوجین جوان شده است که لازم است خانواده ها بدانند که مهریه و سکه بالا تضمین درست و قابل اعتمادی برای تحکیم خانواده و شروع زندگی مشترک خوب نیست.